نفت وزارة الخارجية الكويتية ما يثار اعلاميا حول عزم الكويت وقف منح التأشيرات لبعض الجنسيات مؤكدة تمتع حاملي جنسيات هذه الدول بكامل الحقوق.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليوم تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول عزم الكويت وقف منح التأشيرات لبعض الجنسيات.

ونقل بيان الخارجية عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد تأكيده على أن الكويت تدرك أن مسألة منح التأشيرات مسألة سيادية لكل دولة إلا أنها لا تربط الإرهاب والعنف بأي جنسية او ديانة محددة.

ونفى الحمد مثل هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الجنسيات المشار إليها لديها جاليات كبيرة تقيم في الكويت وتتمتع بكامل حقوقها، موضحا ان مواطني تلك الدول يترددون على الكويت عند حصولهم على التأشيرات المطلوبة وأن هناك خطوط طيران تجارية مباشرة تابعة لتلك الدول تسير بشكل منتظم من وإلى الكويت فضلا عن أن رجال الأعمال الكويتيين ونظراءهم في تلك الدول يرتبطون بعلاقات تجارية يتم متابعتها من خلال زيارات متكررة للكويت.