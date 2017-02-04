أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت بأن فرع بلدية حولي قد قامت بتكثيف المحلات الرقابة على آلية عمل شركات النظافة و التي أسفرت عن رفع 174 سيارة و استبدال 1100 حاوية .

و في هذا الصدد أوضح مدير إدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق الدكتور سعد الجلاوي بأن الإدارة قد قامت بتكثيف الرقابة على آلية عمل شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية بهدف الارتقاء بمستوى النظافة حتى الوصول إلى مستوى النظافة المطلوب .

و أضاف الجلاوى بأن مراقبة النظافة العامة قد قامت بحملة مكثفة للتنظيف الساحات والطرق الرئيسية و الفرعية و رفع السكراب و السيارات المهملة و المعروضة للبيع , لفتا إلى ان تم تقسم النوبات إلى فريقين حيث قام الفريق الأول بحملة ميدانية لمتابعه عقد نظافة (ن16) الذي يشمل منطقه حولي وميدان حولي و الشعب و الجابرية وقد شارك بالحملة عدد 150 عامل و عدد 10 نسافات و عدد 10 كناسات و عدد6 جرافات و عدد12 لوري .

و اما بخصوص الفريق الثاني فقد قام بحملة لمتابعه عقد (ن19 ) الذي يشمل منطقه بيان وسلوى و مشرف و السالمية وقد شارك بالحملة عدد 180 عامل و عدد 10 لوري و عدد 10 كناسات و عدد 11نساف .و بين الجلاوي بأن الحملتين قد أسفرت عن رفع 174 سيارة مهملة و 21 درب من الأنقاض و استبدال 1100حاوية تالفة و إضافة 240 حاوية إلى جانب تنظيف الساحات و الطرق الرئيسية و الفرعية و رفع السكراب و الأشجار .

و دعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين و المقيمين بعدم التردد بالتواصل عبر حساب التواصل الإجتماعي للبلدية (‪kuwmun‬@) او الأتصال بالخط الساخن (‪1844448‬) في حال وجود أي استفسار او ملاحظه تتعلق بالعمل البلدي .