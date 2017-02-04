اسامة ابو السعود

أعرب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمه د. فالح العزب عن بالغ شكره وتقديره لرئيس ديوان الخدمة المدنية على موافقته على تجديد منح المكافآت الشهرية للعاملين بمراكز الخدمة بوزارة العدل ( الفترة المسائية ) التي تأخر صرفها ..

مؤكدا الوزير العزب ان هذه الموافقة تعد دفعة قوية للعاملين بالعدل وحافزا لاستمرارهم في عملهم لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بمراكز الخدمة خلال الفترة المسائية .-وأشار الوزير العزب الى استجابة ديوان الخدمة المدنية باجتماعه في 16 يناير الماضي حيث قرر الموافقة على تجديد المكافأة الشهرية الشاملة لكل العاملين بمراكز الخدمة على مستوى جميع المحافظات وعددهم (159) موظف يعملون بالفترة المسائية وذلك طبقا لأيام الحضور لكل منهم وذلك لمدة سنه اعتبارا من اول ابريل العام الماضي وحتى نهاية مارس المقبل 2017.-مشيدا الوزير العزب بالعاملين بالمراكز والمعنيين بهذه المكافأة على تواصلهم ومثابرتهم واستمراريتهم في عملهم طيلة تلك الفترة ..

داعيا إياهم على بذل المزيد من الجهد وإكمال مسيرتهم وسرعة إنجاز المهام الموكلة اليهم والتعامل مع المراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم بكل دقة وسهولة ويسر