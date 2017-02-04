أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية تسجيل 1369 مخالفة بحق جهات وأفراد خالفوا قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته خلال عام 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله الحمود في تصريح صحافي إنه تم خلال العام الماضي مخالفة 1088 فردا وتسجيل 281 مخالفة مختلفة منها 15 للجهات الحكومية و34 للمجمعات و57 للشركات.

واوضح الشيخ عبدالله أن ال281 مخالفة شملت مصانع وجهات حكومية ومجمعات تجارية وشركات ومخازن ومطاعم ومصارف ومعاهد تدريب ومحطات غسيل ومناجر وورش ذهب ومطابع.

وبين أن تلك المخالفات شملت أيضا مراكز تسلية ومشاريع قيد الانشاء ومسالخ ومكاتب طيران وجمعيات تعاونية ومحلات سوبر ماركت ومستشفيات وعيادات طبية ومقاهي وورش تصليح السيارات ومحطات معالجة مياه ومعاهد صحية واندية رياضية ومعارض سيارات.

وأفاد بأن ابرز المخالفات تتعلق بالتدخين بسبب عدم الالتزام بالمادة (56) من قانون حماية البيئة التي تحظر التدخين قطعيا في وسائل النقل العام وفي الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

وذكر انه وفقا للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون لم تكن العقوبات هدفا في حد ذاتها وإنما الغرض منها ضبط الأمور ومنع التعدي على البيئة.

واشاد بتعاون المواطنين والمقيمين في تطبيق القانون الذي نقل العمل البيئي في الكويت الى مرحلة جديدة تدعو الى العمل على حماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية.