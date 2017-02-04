عبدالعزيز الفضلي

تعود عجلة الدراسة للدوران من جديد حيث ينطلق غدا الاحد قطار الفصل الثاني للعام الدراسي 2017 / 2016 بعد انتهاء اجازة الربيع التي استمرت اسبوعين واستعدت وزارة التربية بكافة قطاعاتها واداراتها المدرسية لاستقبال الطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية .



وستقوم القيادات التربوية بمختلف المناطق التعليمية بجولات تفقدية للمدارس وذلك للاطمئنان على سير العمل فيها .وعلى صعيد متصل طلبت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري من المناطق التعليمية ترشيح مدراء ومديرات مدارس للمشاركة في عضوية لجان مقابلات الوظائف الاشرافية التعليمية للعام الدراسي الحالي مؤكدا على ضرورة ترشيح المدراء والمديرات ممن لم تسمح لهم الفرصة بالمشاركة بهذه اللجان العام 2015 / 2014 والعام الدراسي 2016 / 2015 .



وشددت الكندري على اهمية ان يصل الرد الى ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام مراقبة الشؤون التعليمية لرياض الاطفال والابتدائي في موعد اقصاه يوم الخميس المقبل 9 فبراير 2017