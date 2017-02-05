الوقيان: تقسيم عقد مدير المشروع لأجزاء

عادل الشنان

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان والخدمات ياسر أبل على الأهمية القصوى لمشروع جنوب المطلاع السكني الذي سيحوي اكثر من 28 أسرة، باعتباره مشروعا استراتيجيا ومدرجا ضمن خطة الدولة ويحظى بآلية متابعة دورية من قبل مجلس الوزراء مباشرة كل ثلاثة أشهر للاطلاع على مجريات العمل على المشروع والتنسيق بين الجهات والوزارات الأخرى حتى يسير العمل في هذا المشروع بشكل انسيابي ويتحقق في المشروع الانسجام مع الجداول الزمنية المعدة مسبقا.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي نظمها جهاز العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان وعدد من مسؤولي المؤسسة للاطلاع على خطوات الأعمال في المشروع بعد انتهاء الفترة التحضيرية للمشروع.



وقال ابل إن المقاول بدأ العمل فعليا تحت إشراف جهاز المؤسسة ومهندسيها الذين نتقدم لهم بالشكر على جهودهم والذين أعلم تماما انهم يتعاملون مع المشروع بكل جهد وتفان واخلاص وما رأيناه هنا دليل على أرض الواقع بمتابعة بدء التنفيذ الفعلي لهذا المشروع، مؤكدا ان توقيع العقد الثاني للمشروع سيكون في شهر مارس المقبل أي في الربع الأول للعام الحالي كأبعد تقدير مع التزامنا في الوقت المحدد والعطاءات قد قدمت للمؤسسة والآن في خوض دراستها وسنعلن عن الفائز الأول في القريب العاجل واخذ إجراءات التوقيع لهذا العقد المهم لعدد 18.519 وحدة سكنية لعدد 8 ضواح سكنية وستكون مدته 24 شهرا.



من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م بدر الوقيان إن مهندسي المؤسسة استطاعوا الاشراف على العمل بكل جدارة تستحق الشكر والتقدير بالاشراف على المشروع في ظل عدم وجود مدير للمشروع بعد فسخ عقد مدير المشروع الذي لم يلتزم معنا ببنود العقد المبرم مما اضطرنا لفسخ العقد معه بعد انذاره لعدة مرات، مضيفا أن المؤسسة قادرة على تنفيذ المشروع واستمراره دون أي تأخير يذكر، ولكن في مراحل اخرى متقدمة سنحتاج لوجود مدير مشروع عالمي يشرف على المدينة الضخمة والمتنوعة وقد تم تجزئة العقد الخاص بمدير المشروع إلى أجزاء منها ما يتعلق بإدارة البرنامج وأجزاء تتعلق بكود البناء والمرافق العامة ومدى احتياج القطاع لها.



بدوره قال المهندس المقيم في مشروع جنوب المطلاع السكني علي صادق إن العقد الأول للمشروع الذي تم توقيعه بتاريخ 3 يونيو 2016 والخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة البنى التحتية للطرق الرئيسية والخدمات بقيمة 288 مليون د.ك وتسلم المقاول المنفذ للمشروع الأرض بتاريخ 3 ديسمبر 2016 انتهت فترته التحضيرية ويعتبر اليوم قد دخل ضمن مرحلة ما بعد التحضير علما بان التاريخ المتوقع الانتهاء العقد الأول للمشروع هو سبتمبر 2019 في حين ان العقد الثاني من المتوقع الانتهاء منه بتاريخ سبتمبر 2020 مشيرا إلى ان أعمال الحفر للمشروع تبلغ 32 مليون متر مكعب واطوال الطرق 143 كيلومترا تحتاج الي 5 ملايين ونصف المليون اسفلت و61 تقاطع و32 دوارا و18 خط سير للسيارات و13 جسرا و12 كيلو لمجرور الصرف ومليون متر مكعب اسمنت 100 ألف طن من الحديد و2016 غرفة تفتيش ( منهول ) بالاضافة إلى تمديد خطوط معالجة المياه لمسافة 71 كيلومترا مع مضخات و130 محبسا و9 ( جوره ) لامتصاص مياه الأمطار مع 3500 منهول لصرف الأمطار واختتم شرحه بأن نسبة انجاز المشروع كان من المفروض ان تكون 0.05% الا انها بفضل جهود الشركة المنفذة اصبحت 0.10% ومن المتوقع ان تكون خلال الفترة المقبلة 0.20% لكن أعمال الشركة وسرعتها تدل على ان النسبة ستكون 0.35%.بدوره قال يوسف المتروك ممثلا عن الشركة المنفذة للمشروع ان هناك تعاونا مع المهندسين وقد بدأنا العمل مبكرا بشهر واستطعنا ان نسبق الجدول الزمني بحفر نصف مليون متر مربع تم الحفر ووضع المكاتب وسكن العمال وتوفير اكثر من 500 شاحنة لنقل التراب.



وحول الإجراءات الحكومية في دخول العمال و المعدات أجاب المتروك انه في السابق كنا نشتكي من تعطيل بعض الإجراءات، وهذا امر وارد بالنسبة للروتين الحكومي في كل مشروع والأمور بدأت بالتحسن حاليا وتسير نحو الأفضل وتمت ازاحة العديد من العراقيل بفضل تعاون جهات الدولة المختلفة، مشيرا إلى انه مشروع استثنائي من قبل الدولة ونحاول قدر المستطاع ان ننجز المشروع بأسرع وقت مع ضمان جودة العمل وفق البنود المتفق عليها والمنصوص عليها قانونا، ونتواصل مع المؤسسات العامة للرعاية السكنية في كل ما يصادفنا من عرقلة.



وقال المتروك: ان الشركة من اكبر شركات العالم ولديهم في الخليج مشاريع استراتيجية ذاكرا منها في مملكة العربية السعودية مترو الرياض وبقيمة 6.5 مليارات بصفتهم مقاول رئيسي له كذلك لديهم مشاريع في قطر لسكة الحديد بقيمه مليار.

أبل لأهالي «المطلاع»: انتم جزء من المؤسسة وعيونها في أرض المشروع

على هامش الجولة اجتمع وزير الدولة لشؤون الاسكان والخدمات ياسر ابل ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان مع لجنة اهالي جنوب المطلاع السكنية لسماع رؤاهم ومتطلباتهم والرد على استفساراتهم التي تمثلت في طلب زيارات متكررة لمسؤولي المؤسسة على المشروع ومتابعة تطوراته على ارض الواقع مع تحديد جداول زمنية معلنة لمواعيد انجاز أعمال المشروع وفتح البدل الخارجي والاعلان عن موعد محدد لمنح تصاريح البناء يكون معتمدا ويقوم الاهالي بناء عليه بترتيب حالهم للشروع ببناء قسائمهم.

ورد ابل على استفسارات الاهالي قائلا: بداية عليكم ان تتيقنوا ان المشروع لكم كمواطنين وانجازه يحسب للمؤسسة السكنية التي لا تألوا جهدا عبر كوادرها من مختلف التخصصات لإنجاز أعمال المشروع وفق التطلعات الرائدة التي نصبوا اليها ووجودنا اليوم هنا ما هو الا اداء واجب محتم علينا للاطلاع على أعمال المقاول المنفذ للمشروع وطمأنت المواطنين على انجاز الأعمال في هذا المشروع الضخم من حيث المساحة وعدد الوحدات السكنية وما يحويه من مشاريع متنوعة ومتعددة وقد رأينا بعد شرح المهندس المقيم في المشروع كيف ان المقاول المنفذ للمشروع قد تفوق واستطاع الإنجاز بنسبة اكبر من المحددة له وفق الجدول الزمني وتجاوزها نتيجة اجتهاده في العمل ونحن في المؤسسة نتمنى انجاز المشروع بأسرع وقت ممكن فهو من أوئل المشاريع المهمة بالدولة ومجلس الوزراء يوليه اهمية خاصة ويتابع انجازه من خلال تقارير دورية كل ثلاثة اشهر، اما اعلان تاريخ تسليم اذونات البناء بشكل دقيق فلا يمكن الافصاح عنه الآن، بل بعد 6 اشهر حينما يتم الانتهاء من توقيع بقية العقود واستنتاجه من واقع ملموس ليكون بالدقة التي تطلبونها منا واعلموا ان مسؤولي السكنية يأخذون على عاتقهم حمل مسؤولية المشروع كاملة وكما ترون اليوم بدايتهم مشرفة وستكون حتى النهاية كذلك وأخيرا موضوع البدل الخارجي يحتاج بعض الوقت للدراسة واتخاذ ما يناسب بشأنه خاتما حديثه لأهالي المطلاع بقوله: انتم جزء من المؤسسة وعيونها في ارض المشروع وجهدكم محمود.