أسامة أبو السعود

أعرب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب عن بالغ شكره وتقديره لرئيس ديوان الخدمة المدنية على موافقته على تجديد منح المكافآت الشهرية للعاملين بمراكز الخدمة بوزارة العدل (الفترة المسائية) التي تأخر صرفها، مؤكدا ان هذه الموافقة تعد دفعة قوية للعاملين بالعدل وحافزا لاستمرارهم في عملهم لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بمراكز الخدمة خلال الفترة المسائية.

وأشار الوزير العزب الى استجابة ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه في 16 يناير الماضي حيث قرر الموافقة على تجديد المكافأة الشهرية الشاملة لكل العاملين بمراكز الخدمة على مستوى جميع المحافظات وعددهم (159) موظفا يعملون بالفترة المسائية وذلك طبقا لأيام الحضور لكل منهم وذلك لمدة سنة اعتبارا من اول ابريل العام الماضي حتى نهاية مارس المقبل 2017.

وأشاد بالعاملين بالمراكز والمعنيين بهذه المكافأة على تواصلهم ومثابرتهم واستمراريتهم في عملهم طيلة تلك الفترة، داعيا إياهم الى بذل المزيد من الجهد وإكمال مسيرتهم وسرعة إنجاز المهام الموكلة اليهم والتعامل مع المراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم بكل دقة وسهولة ويسر.