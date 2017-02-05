اعتماد تقارير المصروفات الإدارية لأمانة الأوقاف وآلية التمويل الداخلي





ليلى الشافعي

ترأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية ورئيس مجلس شؤون الأوقاف محمد الجبري، أول اجتماعات مجلس شؤون الأوقاف لعام 2017، وذلك يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي بمقر الأمانة العامة للأوقاف، وهو يعد الاجتماع الأول له مع أعضاء المجلس بعد توليه الحقيبة الوزارية، وقد رحب الجبري في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مشيدا بالجهود المبذولة سواء من الوزراء أو الأعضاء السابقين ممن شاركوا وتحملوا الأمانة في المجلس خدمة للوقف والواقفين.

وقد ناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وأسفر عن جملة من القرارات أهمها: التصديق على قرار المجلس بالتمرير بشأن اعتماد تقرير أداء الأموال المستثمرة كما في 30/6/2016، واعتماد عدد من التقارير المعروضة على المجلس التي من ضمنها التقرير المختصر عن المصروفات الإدارية والعمومية للأمانة العامة للأوقاف للفترة من (1/1/2016 حتى 30/11/2016)، كما تم اعتماد التقرير النهائي الخاص بلجنة تحديد آلية التمويل الداخلي من مخصص إعادة الإعمار المقدم من قبل رئيس اللجنة المذكورة، بالإضافة إلى موافقة المجلس على تفعيل العمليات الإنشائية للأمانة والدخول في فرص استثمارية جديدة.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى قضية المصليات والمساجد خارج التنظيم بالبلاد، حيث أشار الجبري إلى وجود مصليات ومساجد خارج التنظيم بالبلاد غير منظمة ولا تليق بمقام المساجد، وأن الأئمة الذين يقيمون الصلوات فيها غير خاضعين لإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد تم تشكيل لجنة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والبلدية لإيجاد الحل الأنسب لها، حيث سيتم بناء مصليات مؤقتة يستفاد منها في إقامة الصلوات لحين الانتهاء من بناء مساجد دائمة.

من جانبه، استعرض الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة خلال الاجتماع آخر المستجدات التي طرأت على مشروع مجمع السيرة النبوية، حيث قدم نبذة تعريفية عن المشروع وأهدافه الرامية إلى تقديم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة جديدة ومبتكرة، تحاكي فيها المتاحف العالمية ولكن بأسلوب مختلف، مشيرا إلى أنه قد تم تخصيص أرض للمشروع من قبل البلدية بغرب مشرف، وقد أشاد الأعضاء بالمشروع الذي سيساهم في إبراز التقدم الحضاري والمستوى الثقافي للكويت، كما أكدوا ضرورة عرضه على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ليكون أحد الصروح العمرانية الحضارية والثقافية التي تفتخر بها الكويت.