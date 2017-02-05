دارين العلي

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري إن اللجنة المكلفة من قبل وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بإعداد مقترح لتحديد سعر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء تعمل على خروج المقترح بشكل يوازن بين سعر التعرفة والوضع الاقتصادي.



وأوضح بوشهري في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع عدد من ممثلي جمعيات النفع العام «من باب الشفافية تمت دعوة عدد من ممثلي الجمعيات للاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم لكي نستفيد من تلك الملاحظات أثناء صياغة المقترح الذي سيتم رفعه لاحقا إلى الوزير المرزوق».

وأوضح بوشهري «أن المجتمعين أثاروا بعض النقاط الإيجابية وتمنوا علينا أن يكون القانون مرنا في تطبيقه بحيث لا يؤثر على الوضع الاقتصادي، مبينا أن اللجنة ستعقد أيضا اجتماعات أخرى للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حتى يخرج المقترح بصورة توافقية، مؤكدا أن الزيادة ستكون على جميع القطاعات عدا القطاع السكني وفقا للقانون 20/2016».