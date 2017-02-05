أعلنت الهيئة العامة للبيئة أن عدد المخالفات التي سجلتها بحق المخالفين لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته العام الماضي بلغت 1369 مخالفة منها 1088 للأفراد، اما المخالفات المسجلة في حق المنشآت فبلغت 281 مخالفة، سجلت في حق بعض المصانع والجهات حكومية والمجمعات التجارية والشركات والمخازن والمطاعم والمصارف ومعاهد تدريب ومحطات غسيل ومناجر وورش ذهب ومطابع ومراكز تسلية ومشاريع قيد الإنشاء ومسالخ ومكاتب طيران وجمعيات تعاونية وسوبر ماركت ومستشفيات وعيادات طبية ومقاهٍ وورش تصليح السيارات ومحطات معالجة مياه ومعاهد صحية وأندية رياضية ومعارض سيارات.

أما ابرز تلك المخالفات فكانت للتدخين بسبب عدم الالتزام بالمادة (56) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته التي تنص على ما يلي يحظر التدخين مطلقا في وسائل النقل العام كما يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وفقا للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وصرح الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ـ المدير العام: لم تكن العقوبات هدفا في حد ذاتها وإنما الغرض منها ضبط الأمور ومنع التعدي على البيئة، وأشاد بتعاون المواطنين والمقيمين في تطبيق القانون رقم 24 لسنة 2014 وتعديلاته والذي نقل العمل البيئي في الكويت الى مرحلة جديدة تدعونا الى العمل على حماية البيئة وحماية مواردنا الطبيعية.