تقيم «مهندسون بلا حدود - فرع الكويت» حفلها السنوي الثاني برعاية وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وذلك في الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد (الاثنين) بفندق هوليداي ان السالمية.

وبهذه المناسبة، وجهت رئيسة ومؤسسة «مهندسون بلا حدود - الكـويت» م.زينب قراشي، الدعوة إلى كل الجهات الـداعمـة والراعية للفعـاليات والمشاريع التي تـم القيام بها في العام 2016.

وأشارت إلى أن هذه الإنجـازات لـم تكـن لتتحقق لولا الـحرص على إبـراز الدور الحضاري للكويت على الساحتين المحلية والعالمية.

وأوضـحت قــراشي: أنها وزمـلاءهـا في «مهندسون بلا حدود - الكويت» سيقومون بالكشف عن استراتيجية عملهم التطوعي للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنهم وكجهة غير ربحية تسعى الى دعم وتحقيق الاستدامة التي تطلبها المجتمعات النامية بشكل خاص، وأن منظمة «مهندسون بلا حدود» تضم نحو 64 دولة حول العالم.



وأعربت رئيسة ومؤسسة «مهندسون بلا حدود - الكويت» في الختام عن الأمل في أن تكون الأمسية انطلاقة سنوية قوية لكل الشباب وخاصة الشباب المهندسين، مشيرة إلى أن الحضور الرسمي وراعية الأمسية سيكون لهما أثر بالغ في نفوسنا كمتطوعين ومتطوعات يعملون لخدمة بلدهم أولا والمجتمعات النامية ثانيا من خلال هذه المنظمات العالمية.