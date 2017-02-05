أفاد المشرف على مزرعة جويرية بالوفرة سعد الحمادي بتضرر نباتات البطاطا من جراء انخفاض درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين 2، 3 فبراير في الكويت بالإضافة الى تلف نباتات الطماطم الحقلية المزروعة بكثرة في مزارع الوفرة والعبدلي.

وأكد ذلك أيضا المزارع سعود البغيلي الذي يعتبر أكبر منتج للبطاطا في الكويت، إذ يزرعها مرتين في السنة الواحدة في أكتوبر وفي يناير، وقال إن الصقيع الذي ضرب الكويت خلال ليلتين متتاليتين ماضيتين أتى على كل المساحة المزروعة من البطاطا في مزرعته الشاسعة في العبدلي، مقدرا خسائر المزارعين من جراء البرد والصقيع بآلاف الدنانير في العديد من مزارع العبدلي والوفرة، فالصقيع يحرق الأخضر ويوقف النمو،

مناشدا الجهات المعنية القيام بإحصاء الأضرار الناجمة عن موجة الصقيع في مزارع الوفرة والعبدلي تمهيدا لتعويض أصحابها عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بهم على اعتبار أن الصقيع من الكوارث الطبيعية التي تستوجب تعويض المزارعين والفلاحين في كل مكان.

وقد عزا المزارع عبدالحافظ معرفي من الوفرة حدوث الصقيع الى انخفاض درجة الحرارة خلال الليلتين الماضيتين الى الصفر في بعض قطع الوفرة والى ما دون الصفر بدرجتين وبثلاث درجات في مناطق أخرى من الوفرة.



وتوقع نتيجة الأضرار التي لحقت بحقول الطماطم الحقلية ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، لأن البرد يحد من إنتاج الثمر حتى لو كان داخل الشبرات والمحميات مثل الخيار والباذنجان والكوسا، والسوق المحلية ستشهد هذا الارتفاع ابتداء من اليوم.