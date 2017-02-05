الصبيح يتعلل بشهادة القوى العاملة المنتهية قبل شهرين وعين نفسه رئيساً للاتحاد وهو مستقيل في 2009





شدد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري بأنه سيتقدم صباح اليوم الأحد بشكوى الى النيابة العامة ضد براك الصبيح ومن يقوم بالاشتراك معه، حيث لا يحق لهم تحصيل أموال بزعم انها اشتراكات عضوية اتحاد المزارعين.

وحذر الوطري كونه رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، معتبرا أنهم خارجون عن القانون ولن نقف وقفة المتفرج بالدفاع عن الاتحاد ومصالحه ومصالح المزارعين بشكل عام، وأننا نتعاون مع الجميع بدون تميز، فنحن مجلس الإدارة الجديد ما وضعنا بهذا الموضع إلا خدمة لإخواننا المزارعين والدفاع عن مصالحهم.

وأوضح الوطري في تصريح صحافي أنه بخصوص الانتخابات التي دعا الصبيح لعقدها اليوم الأحد فان هذا يعد مخالفة للقانون والأحكام القضائية الصادرة ضده التي لا تجيز له الدعوة للانتخابات إلا عن طريق رئيس ومجلس الإدارة أو نائبه، مضيفا أن الصبيح ليس رئيسا أو نائبا للرئيس لأنه أصلا ليس عضوا بالاتحاد بسبب شطبه بأحكام قضائية نهائية وكذلك لوجود استقالة من قبله من عضوية الاتحاد في تاريخ الأول من أبريل عام 2009 مع 4 أعضاء آخرين كما هو واضح بالكتاب المقدم منه بالاستقالة وهذه الانتخابات الخاصة به منعدمة ومخالفة للقانون والنظام الأساسي وسنتخذ ضد من يشارك فيها الإجراءات القانونية كاملة كمرشحين أو حتى ناخبين لانتحالهم الصفات بدون وجود كيان حقيقي له، فأيدينا ممدوة للجميع لتنفيذ ما هو صالح للمزارع الكويتي وعلى الجميع التحري ممن يحاول التدليس ويمارس الكذب على الآخرين ويقوم بتضليل الناس ويحجب عنهم الحقيقة

وتساءل الوطري كيف يحق للصبيح أن يعين نفسه رئيسا للاتحاد الكويتي للمزارعين لتصريف الأعمال العاجلة ويتحدث باسم المزارعين ويتعلل بشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة عن هيئة القوى العاملة الصادرة في الثالث من شهر أكتوبر لعام 2016 بتوقيع مدير إدارة المنظمات النقابية، وجاء في الشهادة أنها صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها على أن تكون مهمة المجلس تصريف العاجل من الأمور والدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.