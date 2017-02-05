صدر مرسوم بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 245 لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية، وتضمن المرسوم مادة أولى:

يستبدل بنص المادتين 18 و28 من المرسوم رقم 245 لسنة 2005 المشار اليه النصان التاليان، مادة 18: تتحمل الوزارة تذاكر السفر لكل من:

1 ـ الموظف في الديوان العام وفي البعثة التمثيلية في أحوال التعيين والنقل والندب والمهمات الرسمية وانتهاء الخدمة.

2 ـ أفراد أسرة موظف البعثة التمثيلية عند سفرهم بصحبة الموظف أو سابقا أو لاحقا لسفره.

3 ـ خادم موظف البعثة التمثيلية، مربية أطفال اذا كان له ولد يقل عمره عن تسع سنوات.

مادة 28: تتحمل الوزارة نفقات التأمين الصحي لموظفي الوزارة من الديبلوماسيين والإداريين وأفراد أسرهم بالديوان العام، وكذلك موظفو الوزارة أعضاء البعثات التمثيلية وأفراد أسرهم المقيمين معهم والخادم ومربية الأطفال.

وفي الحالات التي يتعذر فيها التأمين الصحي أو الحالات التي لا يغطيها التأمين الصحي تتحمل الوزارة نفقات علاج المذكورين في الفقرة السابقة وذلك بعد موافقة الوزارة، واذا ما استدعت الحالة المرضية العلاج خارج بلد المقر بسبب عدم توافر العلاج اللازم فيجوز ان تتحمل الوزارة نفقات العلاج في أقرب بلد يتوافر فيه العلاج، وتصرف لهم المخصصات المالية المقررة للعلاج بالخارج بالنسبة للمريض المرافق له، وذلك وفقا للقواعد التي يقررها وزير الخارجية في هذا الشأن وفي حدود القواعد المعمول بها لتحديد قيمة المخصصات التي تصرف من الدولة.