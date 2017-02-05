صدر قرار وزير الشؤون بحل مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها وتضمن القرار، مادة 1: يعتبر مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية منحلا بقوة القانون.



مادة 2: تعيين بدر حمد ناصر الفضلي مدير معين للجمعية لمدة شهرين.



مادة 3: يتولى المدير المعين بموجب هذا القرار تسيير أمور الجمعية لحين الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال مدة تعيينه.



مادة 4: على مجلس الإدارة المنحل تسليم ما لديه من مستندات وعهد متعلقة بالجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار هذا القرار.



مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.