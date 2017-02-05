كشف نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حمد العمر عن ان تمويلات الصندوق لصالح السودان بلغت 306 ملايين دينار كويتي اي ما يفوق المليار دولار أميركي.

وقال العمر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم الجمعة الماضي بمناسبة زيارته للسودان للمشاركة في افتتاح محطة مشروع مجمع سدى لتوليد الكهرباء (اعالي نهر عطبرة وستيت)، قال: ان مساهمة الصندوق في تمويل المشروع تبلغ 50 مليون دينار كويتي على مرحلتين.

وأضاف ان كل ما قدمه الصندوق وما سيقدمه ما هو الا جزء من عربون الصداقة الدائمة بين شعب الكويت وشعب السودان الشقيق الذي قدم له الصندوق قرضه الاول في بدايات عام 1962 لمشروع سكك حديد السودان.

وأعرب عن سروره وفخره بزيارة السودان والمشاركة في تدشين المشروع الذي قال إنه سيسهم في تنمية منطقة شرق السودان عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء وتوفير مياه الشرب في ولايتي البحر الأحمر والقضارف وذلك باستغلال الموارد المائية المتوافرة في المنطقة.

وأشار الى انه رغم الازمة الاقتصادية التي تشهدها دول العالم حاليا فإن الصندوق يبذل قصارى جهده بعون من الله عز وجل وبتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كي يحافظ على قدرته لتأدية واجباته في مجال التعاون مع 106 دول تفتخر الكويت بصداقتها وباستمرار العلاقات الوطيدة المثمرة معها.

من جانبه، اعرب سفير الكويت لدى السودان بسام القبندي في تصريح مماثل لـ «كونا» عن فخره واعتزازه بالدور الذي لعبه الصندوق الكويتي في انجاز مشاريع تنموية ضخمة بالسودان عبر تعاون بناء امتد لنحو 55 عاما.

وقال القبندي «أثلجت صدورنا تلك السعادة الغامرة التي وجدناها لدى سكان شرق السودان خلال مشاركتنا في افتتاح مجمع سدى (اعالي نهر عطبرة وستيت) في هذه المنطقة التي كانت بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع».

ولفت الى ان الرئيس البشير عبر في كلمته خلال الاحتفال عن عرفان كبير لدور الصندوق الكويتي لدرجة انه وصفه بـ «الصندوق الكويتي السودان للتنمية» تقديرا لما قام به من مشاريع أسهمت في تنمية السودان ونهضته مشيرا الى ان ذلك يعبر عن وفاء القيادة السودانية والشعب السوداني وعمق العلاقة بين قيادة البلدين.

وأكد القبندي ان الكويت واهلها المجبولين على العطاء والبذل والخير تحت قيادة القائد للعمل الانساني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ستستمر في دعم المشاريع التنموية والانسانية التي تعود بالنفع على أهل السودان الشقيق معربا عن الامل في ان تشهد العلاقات المتنامية بين البلدين المزيد من التقدم والتطور في ظل الرعاية الكريمة التي تحظى بها من القيادة في البلدين.

وكان الرئيس السوداني افتتح امس الخميس مشروع مجمع سدى لتوليد الكهرباء (اعالي نهر عطبرة وستيت) بشرق السودان.

وقال البشير في كلمته خلال الافتتاح ان الكويت اول داعم لمشاريع التنمية في بلاده وان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ظل على الدوام «صندوقا داعما لتنمية السودان ومنح السودان اول قرض خارجي له».

وأثنى على الدور الكبير الذي لعبته الكويت في دعم المشاريع التنمية الكبري بالسودان مؤكدا ان مشروع السد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات بشرق السودان ويسهم في القضاء على العطش والتنمية الزراعية وتوفير الكهرباء.