فرغلي: مصر الجديدة التي نتمناها جميعاً ينبغي أن تكون الأولوية فيها للمثقف في كل المجالات



أسامة ابوالسعود

أقام المكتب الثقافي المصري لدى الكويت أمسية لتكريم الروائي المصري إبراهيم فرغلي بمناسبة حصوله على جائزة ساويرس في الرواية عن روايته معبد أنامل الحرير، حيث قام السفير المصري ياسر عاطف بإهدائه درع الإبداع، في إطار دعم السفارة المصرية للمبدعين المصريين وللثقافة بشكل عام.

وفي الحفل الذي حضره عدد من الكتاب والمثقفين الكويتيين والمصريين، أكد الملحق الثقافي نبيل بهجت على اعتزازه بتجربة الكاتب ابراهيم فرغلي الأدبية، وتميزها على خارطة الادب العربي المعاصر وبدوره في دعم الحراك الثقافي أيضا من خلال تعاونه في أنشطة المكتب الثقافي بشكل دائم.

وألقى فرغلي كلمة عبر فيها عن امتنانه لهذا التكريم قائلا: «اسمحوا لي بداية أن أعبر عن خالص امتناني لهذا التكريم من قبل السفير المصري الذي يؤكد حرصه على الاحتفاء بالثقافة والفنون، عن يقين كامل بأهمية الثقافة ليس فقط بوصفها قوة ناعمة لها إنجاز مشهود على امتداد تاريخ الحضارة المصرية، بل بوصفها، كذلك، جزء أساسيا من تكوين الوجدان الإنساني والمعرفي المصري، وهو ما يستكمله بشخصه الكريم مقدما لنا نموذجا للديبلوماسي المثقف الذي يؤمن بأن مصر الجديدة التي نتمناها جميعا ينبغي أن تكون الأولوية فيها للمثقف في كل المجالات، إضافة إلى اطلاعه المبهر على تاريخ البلدان التي عمل بها، وصولا إلى الكويت، جنبا إلى جنب مع اطلاعه الواسع على التاريخ المصري بما فيه تاريخ الديبلوماسية المصرية وتاريخ الفنون والآداب في مصر، فلسعادته خالص التقدير.

وحول الرواية الفائزة بجائزة ساويرس قال: إن رواية معبد أنامل الحرير، واحدة من الروايات التي أعتز بها بين النصوص التي كتبتها، ليس فقط لأنها أتاحت لي أن أعبر فنيا عن الكثير مما أؤمن به فكريا وجماليا وأدبيا، بل لأنها من النصوص التي استمتعت بكتابتها، للدرجة التي فاجأني اكتشافي يوما أنني أعمل فيها تقريبا بشكل يومي على مدى خمس سنوات، بمتعة كبيرة، كأنها حياة موازية كنت أعيشها وأتمنى ألا تتوقف.

أعقب ذلك أمسية أدبية حول الرواية أدارها الكاتب مهاب نصر الذي عبر عن سعادته بإدارة الأمسية، مثمنا تجربة فرغلي الروائية، وشغفه الشديد بعمله الذي يتجلى من خلال الدأب الشديد في البحث عن صيغ سردية مختلفة وغير مطروقة، وعدّد عددا من النقاط التي استوقفته في الرواية، مثل العوالم المركبة، واختيار أسماء للشخصيات تبدو كصفاة، وتعبير فرغلي عن نماذج المرأة في أكثر من عمل وليس في هذا النص فقط.



كما أشار إلى انشغال فرغلي بمنح السرد نفسه دور البطولة، والاعتماد على فكرة النصوص أو المخطوطات كجزء أساسي من شكل العمل.

وتحدث فرغلي حول بعض ما أثاره مهاب نصر قائلا إن بعض النقاد قالوا عن عمله إنه مجمع روايات، ولكن هل هذا الأمر سلبي أم إيجابي؟ وقال إنه يرى أن أهم كتاب إبداعي عربي وهو ألف ليلة وليلة كان مجمعا للروايات، وأن فكرة الرواية داخل الرواية بالتالي مستلهمة من التراث الأدبي العربي ممثلا في هذا النص الشهير.

وقال إن مسألة خلق شكل كتابي مميز يحقق شخصية خاصة يأتي من محاولة فهم تعليق لادوار الخراط حين استرشدت فيه في بداياتي قائلا إن كتابة الرواية أمر يحتاج لشجاعة، وقد احتجت عشرين عاما أو أكثر من العمل الدؤوب لفهم معنى هذه الجملة، وهي رحلة لتأسيس نص مركب به أكثر من مسار سردي متواز.

وتتابعت ملاحظات وأسئلة الجمهور حول مفاهيم السرد وقضايا الرواية العربية في نقاش ثقافي أدبي مطول.