الشمري: عدد المهتديات الخريجات 100 مهتدية والفصل رقم 24 منذ تأسيس المركز

ضمن مشروع «علمني الاسلام» أقام المركز الفلبيني بلجنة التعريف بالإسلام بمحافظة الفروانية حفلا بمناسبة تخريج كوكبة من المهتديات الجدد ودارسات اللغة العربية، بلغ عددهم 100 دارسة ويعد هذا الفصل رقم 24 منذ تأسيس المركز، وأقيم الحفل بمقر المركز بالفروانية.

افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلتها على مسامع الحضور احدى المهتديات الخريجات كما القى الدعاة الخواطر الايمانية التي عبرت عن اهمية تعلم الإسلام والثبات على هذا الدين الجديد، وفي نهاية الحفل قامت الداعيات بتقديم الهدايا والشهادات التقديرية لهن على جهودهن المبذولة في خدمة الدين الاسلامي، واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجات وسط فرحة غامرة بدت على الحضور.

وفي هذا الشأن قال مدير المركز الفلبيني فهد محمد الشمري إن هذا التخرج هو ثمرة نتاج مشروع «علمني الإسلام» الذي يقوم على رعاية المسلمين الجدد، ويمنحهم دوراته المتعددة والمختلفة، حيث يدخل من ضمنها تدريس وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حتى يمكن لهم فهم وحفظ القرآن الكريم.

وأوضح أن تكلفة الدورة للمهتدي او المهتدية بالمشروع تبلغ 25 دينارا لمدة 3 أشهر، لافتا الى ان اللجنة تقدم للمسلمين الجدد من خلال هذا المشروع 4 دورات سنويا، وتطرح للجنة حاليا حملة لدعم هذا المشروع، ويمكن لأهل الخير المساهمة بها من خلال الاستقطاع الشهري او الاتصال بلجنة التعريف بالإسلام على رقم 97600074 أو التواصل عبر صفحات اللجنة الاجتماعية فيس – تويتر – انستغرام/ @)ipckw.org أو زيارة اللجنة في افرعها المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

من جانبها، عبرت احدى المهتديات الجدد بعد تخرجها قائلة: الحمد لله لقد اجتزت 4 دورات في اللغة العربية والعلوم الشرعية وتعلمت القراءة جيدا، وحفظت بعض قصار السور في مشروع علمني الإسلام الأمر الذي جعلني استطيع قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة دون معلم.