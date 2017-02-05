توزيع مواد غذائية على 33 ألف نازح عراقي في كركوك

60 ألف شخص استفادوا من حملة تأمين وسائل التدفئة للنازحين العراقيين

حفر 16 بئراً لتوفير مياه الشرب العذبة لطلبة 16 مدرسة في تنزانيا





واصلت أيادي الكويت البيضاء عطاءها للنازحين واللاجئين والمعوزين في العديد من دول العالم انطلاقا من دورها الانساني من أجل تخفيف الأعباء التي يتحملونها ومساعدة المجتمعات المضيفة على توفير الخدمات اللازمة لهم لاسيما مع اشتداد البرد في فصل الشتاء.

وقدمت العديد من الجهات الكويتية مساعدات إنسانية مختلفة خلال الأسبوع الماضي بهدف مد يد العون للمحتاجين واللاجئين كان من بينها قيام جمعية الهلال الأحمر بتوزيع مساعدات إغاثية على 4000 أسرة سورية لاجئة في الأردن ضمن خطتها لدعم الوضع الإنساني للاجئين السوريين بالمنطقة.

كما نفذت الكويت من خلال قنصليتها العامة في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق أول من أمس اوسع حملة لتأمين وسائل تدفئة للنازحين العراقيين المقيمين في مخيمات شمال العراق تضمنت 10200 مدفأة نفطية وستة آلاف بطانية.

وقال قنصلنا العام في اربيل د.عمر الكندري في تصريح لـ «كونا» انه «مع تزايد موجة البرد وسقوط الثلوج في كردستان العراق واستجابة لاحتياجات النازحين العراقيين الانسانية نظمنا حملة موسعة لسد احتياجات النازحين العراقيين من مستلزمات التدفئة مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة»، موضحا ان عدد المستفيدين منها تجاوز 60 الف شخص.

وأوضح الكندري ان هذه الحملة التي تحمل شعار «الكويت بجانبكم» والحملات السابقة والمستقبلية نابعة من المبادرة الانسانية النبيلة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الذي يحرص دائما على السعي من اجل تخفيف معاناة النازحين العراقيين.

بدوره، أعرب مسؤول مكتب السليمانية بمؤسسة البارزاني الخيرية سوران خلف في تصريح لـ «كونا» عن شكره للكويت على هذه اللفتة الكريمة بتوفير وسائل التدفئة في هذا الجو، مؤكدا ان النازحين كانوا بأمس الحاجة الى تلك المساعدات.

وضمن حملة «الكويت بجانبكم» لاغاثة النازحين العراقيين وزعت الكويت كذلك في 29 يناير الماضي في كركوك مواد غذائية على 33 ألف نازح عراقي في المدينة.

وقال الكندري ان الجمعية الكويتية للاغاثة وضعت خطة اغاثية لتقديم المساعدات للنازحين العراقيين في جميع انحاء العراق، لافتا الى انها وزعت 5630 سلة غذائية على النازحين العراقيين في اربعة مخيمات بكركوك شمالي العراق وذلك بالتنسيق مع مؤسسة البارزاني الخيرية.

واضاف ان المساعدات الكويتية في مختلف انحاء العالم تأتي تنفيذا للمبادرة الانسانية لقائد العمل الانساني صاحب السمو الامير الذي يحرص على تخفيف معاناة العراقيين وبشتى السبل.

كما قدمت الكويت في 30 يناير الماضي 30 ألف ليتر من وقود التدفئة إلى النازحين العراقيين من مدينة الموصل والمقيمين في مخيم بمحافظة نينوى بإشراف من المنظمة الدولية للهجرة.

وقال رئيس اللجنة الطبية بالجمعية الكويتية للاغاثة ورئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان انه تم توقيع عقد مع احد المستشفيات الخاصة بأربيل لتخصيص طابق لعلاج المرضى والمصابين من نازحي الموصل وكذلك الحالات الطارئة التي لا يكون لها مكان في المستشفيات الحكومية، موضحا ان الطابق مكون من 15 سريرا وان عملية العلاج ستتم بالتعاون مع مجموعة من الاطباء التابعين لوزارة صحة نينوى الذين تطوعوا للعمل بالمجان لخدمة هذا المشروع.

وأعلن الشرهان كذلك عن وصول شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الكويتية إلى أربيل موضحا انها تضم سيارتي اسعاف دفع رباعي وهي جزء من أسطول سيارات اسعاف مكون من 30 سيارة كما تم إرسال عشرات الأطنان من الأدوية وترميم المنشآت الصحية في الاقليم وإنشاء ردهة جديدة في مستشفى الطوارئ باربيل ومعالجة عشرات الجرحى والمرضى في المستشفيات الخاصة.

من جانبها ثمنت وزارة التربية العراقية الجهود التي تبذلها الكويت في تقديم المساعدات التربوية المختلفة للطلبة النازحين في عموم العراق واقليم كردستان.

وأشادت ممثلة وزارة التربية بالحكومة الاتحادية العراقية سهى السياب خلال لقاء مع القنصل العام للكويت في اربيل بدور الكويت الإنساني وتقديمها شتى المساعدات التربوية للنازحين العراقيين من بناء المدارس وترميمها اضافة الى توفير الطاولات المدرسية والحقائب للطلبة النازحين.

وقال الكندري ان الكويت قامت ايضا بتوزيع 580 طاولة مدرسية و95 سبورة على مدارس النازحين في اربيل.

وامتدادا لمساهمات الكويت في العمل الإنساني الدولي سلم سفير الكويت لدى الأردن د.حمد الدعيج في الثاني من فبراير الجاري دعما ماليا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بقيمة مليوني دولار أميركي.

من جهتها أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي في الثاني من فبراير الجاري أنها وقعت مع منظمة افريقيا للاغاثة في تنزانيا اتفاقية لتمويل حفر 16 بئرا لتوفير مياه الشرب العذبة لطلبة 16 مدرسة في مدينة دار السلام في إطار دعم مبادرة «بئر ماء لكل مدرسة» التي أطلقتها سفارة الكويت لدى تنزانيا.