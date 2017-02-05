آلاء خليفة

أكد نائب رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام إبراهيم وناس الشمري أن قرار المجلس الأعلى للبترول الذي أعلنه وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بإلغاء مناقصة تمديد خطوط الأنابيب لتغذية مشروع مصفاة الزور أتى بعد إثارة القضية في الشارع الكويتي والتلويح بهذا الملف تحت قبة مجلس الأمة، وهذا يكشف غياب الرقابة الحقيقية على المناقصات خاصة تلك المتعلقة بالقطاع النفطي.

وبين الشمري أن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تشيد بقرار إلغاء المناقصة التي كانت تمثل عبثا فعليا بالأموال العامة، كاشفا عن أن الجمعية تتابع وتراقب عن كثب جميع القضايا المتعلقة بالمال العام.

وشدد الشمري على ضرورة محاسبة من تدخل للعبث بإجراءات المناقصة لمنع تكرار هذا الأمر مستقبلا، فالأموال العامة لها حرمة ويجب إيقاف أي تعد يطولها من أي جهة كانت.