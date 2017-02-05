أعلنت وزارة الأشغال عن افتتاح الجسر الرابط بين مدينتي «سعد العبدالله» و«جابر الاحمد» السكنيتين ضمن مشروع انشاء وانجاز وصيانة تقاطعات على الطرق السريعة لخدمة مدينة «جابر الاحمد».

وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة م. أحمد الحصان في تصريح صحافي: ان الافتتاح يأتي في إطار سياسة «الأشغال» التي ترمي الى التسلم الجزئي لمشاريعها والاستفادة القصوى منها في تحديث وتطوير منظومة الطرق في البلاد.

وأضاف الحصان أن تكلفة المشروع الاجمالية تبلغ 28 مليون دينار ويهدف الى تحقيق سهولة في حركة المرور وتوفير طرق سريعة للاستخدام الأمثل مع إنشاء ثلاثة جسور على طريق الجهراء لتحقيق حركة مرورية عالية الكفاءة.

وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء ستة تقاطعات وصيانة الطريق الرئيسي وبناء ثلاثة جسور للمركبات وعمل أنفاق وأشغال هندسية أخرى تتمثل في الطرق والمفارق ونقل وتحويل الخدمات القائمة والمرافق العامة وتجديد الطرق والممرات والإضاءة وإشارات وعلامات المرور والصرف.

وأكد حرص القطاع على متابعة سير الأعمال بالمشاريع من خلال الجولات الميدانية المستمرة لدفع وتيرة العمل بها والعمل على إزالة كل العقبات التي تواجهها وإنجازها في المواعيد التعاقدية.

وفي سياق منفصل قال المهندس الحصان إنه قام صباح اليوم بجولتين ميدانيتين شملت الأولى مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس العقد (هـ ط 210).

وأشار إلى أن الجولة الثانية شملت مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور للطريق الواصل بين (ميناء عبدالله) و(الوفرة) العقد (هـ ط 238) موضحا ان الجولتين تهدفان الى الاطمئنان على سير العمل بالمشروعين والتعرف على آخر المستجدات ودفع وتيرة العمل والانجاز فيهما.