اختتمت يوم الأربعاء الماضي فعاليات «المؤتمر والمعرض البحري والاجتماع الواحد والخمسين لاتحاد الموانئ البحرية العربية، والاجتماع الأول لقطاع النقل العربي في الكويت»، والذي أقيم لأول مرة في الكويت وتحت رعاية سامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



وقد تضمن اليوم الثاني والأخير من المؤتمر عدة فعاليات وورشات عمل، بالإضافة إلى حفل الاختتام حيث تم تكريم المشاركين وتوزيع الدروع التذكارية عليهم من قبل مدير عام مؤسسة الموانئ ورئيس قطاع النقل العربي ورئيس اتحاد الموانئ البحرية العربي الشيخ يوسف العبدالله ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري د. إسماعيل عبد الغفار فرج.

وتضمنت الفعاليات ورشات عمل واجتماعات وحلقات نقاشية حول عدد من المواضيع الحيوية ومنها موضوع التنمية المستدامة في الموانئ والتحديات البيئية وتحديات الطاقة الخاصة بالموانئ.