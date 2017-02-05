إستراتيجية مستحدثة في ترتيب أهداف الاستثمار حسب الأولويات

إضافة الطابع العاجل لأغلب التوصيات والاقتراحات لعرضها على الجهات المعنية





اجتمعت اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الكويت الاستثماري الرابع، بمشاركة من وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهيئة تشجيع الاستثمار، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى اتحاد كل من المصارف والشركات الاستثمارية، والجمعية الاقتصادية، وشركة زين، وجاء الاجتماع الأول لمناقشة سبل تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري للبلاد، وكيفية إزالة العوائق والصعوبات أمام صغار وكبار المستثمرين، وذلك لتحقيق رؤية الحكومة الكويتية في النهوض بالقطاعين العام والخاص، وأتاحت الفرص أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمهيد الطريق لجذب رؤوس الأموال إلى السوق الكويتي.

ويعد هذا الاجتماع هو إشارة البدء لأولى الجلسات النقاشية على ضوء ملتقى الكويت الاستثماري في دورته الرابعة، الذي من المفترض اقامته في 18 ـ 19 فبراير الجاري تحت شعار «الاستثمار في الكويت.. الفرص الضائعة والمتاحة»، برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، وبمشاركة عدد من الوزراء والمختصين في جميع مجالات الاستثمار بجهات القطاعين الخاص والعام، بالإضافة الى ممثلين من البرلمان الكويتي، ورؤساء الشركات الاستثمارية والبنوك والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقدمت اللجنة الاستثمارية في اجتماعها الأول مجموعة من التوصيات والاقتراحات الخاصة بالملتقى الاستثماري، وذلك خلال التقرير الصادر عن اللجنة والذي أوصى باتباع استراتيجية مستحدثة في ترتيب أهداف الاستثمار حسب الأولويات، في سياق الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية السائدة في الوقت الراهن، وأشار التقرير إلى إضافة الطابع العاجل لأغلب التوصيات والاقتراحات لعرضها على الجهات المعنية.

يذكر أن باب التسجيل لملتقى الكويت الاستثماري متاح مجانا بالموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي www.kifourm.com