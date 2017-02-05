طالب رئيس جمعية الجهراء التعاونية عبدالعزيز عويد العنزي المساهمين من أهالي المنطقة بمراجعة قسم المساهمين لتحديث بياناتهم من تاريخ ٥ فبراير ولغاية ١٦ فبراير 2017 خلال الدوام الرسمي، وذلك تجنبا لشطب أسمائهم وعلى اثر ذلك لا يحق لهم الدخول في الجمعية والتصويت في الانتخابات.



وقال العنزي في تصريح صحافي إن 9800 مساهم مهددون بالشطب في حالة عدم تحديث بياناتهم ومراجعة لقسم المساهمين خلال الفترة المسموحة فيها تعديل وضع المساهم، وذلك بناء على كتاب وزارة الشؤون المرسل في 9 يناير 2017 للجمعية، يطالب فيه تنبيه المساهمين غير المستوفين لشروط العضوية، للأسباب التالية تغيير مكان الإقامة، انتهاء صلاحية البطاقة المدنية، الازدواجية، المتوفين.

وأوضح انه في حالة عدم مراجعة المساهمين غير مستوفين لشروط العضوية ستسقط كافة حقوقهم، مؤكدا أن مجلس الإدارة حريص على تنفيذ كافة القرارات الوزارية والتعاميم الإدارية الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك حريصة أيضا على حفظ حقوق المساهمين وفق القانون.



وشدد العنزي ان ابواب مجلس الادارة مفتوحة امام الجميع، وهم مستعدون لتبني اي مقترحات او افكار تصب في صالح الشان العام خاصة المساهمين، كونهم منحونا الثقة في تمثيلهم بعضوية مجلس الادارة.