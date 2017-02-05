صدر العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر فبراير الجاري بحلة جديدة، ومتنوعة وثرية بالموضوعات والمقالات والاستطلاعات المحلية تصدرها ملف خاص بعنوان «فبراير شهر الأعياد الوطنية» تحدث عن احتفالات الكويت بالعيد الوطني كأحد مظاهر السيادة والاستقلال، إضافة إلى عيد التحرير، حيث تبنت الكويت سياسة ديبلوماسية إنسانية تتسامى على كل الخلافات والجراح.

العدد جاء بناء على توجيهات وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم، وبمتابعة من وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات خالد الرشيدي.

وتضمن العدد تقارير عن معرض الفن التشكيلي للشباب المتدربين في المرسم الحر برعاية وحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، وعن مشاركة الكويت في مؤتمر الإعلام المتجدد في مواجهة الإرهاب والإسلاموفوبيا بوفد ترأسه وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات خالد الرشيدي، وعن أعمال جمعية التعريف بالإسلام التابعة لجمعية النجاة الخيرية الكويتية.

واحتوى العدد لقاء خاصا كشف جوانب مخفية من حياة الوزير الأسبق سامي النصف، وآخر مع خالد العيناتي الفائز بلقب «أول الأوائل» بعد تفوقه على بقية المنافسين في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم في دولة قطر الشقيقة، وتحقيقا عن متحف بيت العثمان الذي يعكس الموروث الشعبي الكويتي العريق، وتقارير موسعة عن صناعة السفن كإرث كويتي عريق، وعن البشت الكويتي كإحدى الحرف الوطنية.

واشتمل على تقارير متنوعة عن ضابط إيقاع المرواس الفنان الكبير ملا سعود الكويتي، وعن فن البوب الخليجي الذي ولد في الكويت، وعن محطات من تاريخ السينما العالمية والعربية، وبحث العدد في دراسة بعنوان الحماسة الكويتية الشعبية للدكتور يعقوب يوسف الغنيم، وأخرى للدكتور نادر القنة عن تجليات الخطاب النقدي الانطباعي عند حسن يعقوب العلي، والإعاقة قضية مجتمع بأكمله لازدهار العنجري، وخطر المشروبات الغازية على صحة الإنسان لاخصائية التغذية شوق الظفيري.

وتضمن العدد قراءة في كتاب «في ظلال المدرسة الأحمدية»، وآخر عن تجربة سمية العظم التي تشكل الكويت ثقافتها الثالثة، وتجربة إيزابيل غيريرو في إدارة مجموعة لرواية القصص في الكويت لتعزيز اللغة والثقافة الإسبانيتين.

وسلط العدد الضوء على مهرجان سعاد الصباح لبراعم الأدب العربي الذي سينطلق قريبا، ودور جمعية الفنانين الكويتيين التي ستحتفل قريبا بيوبيلها الذهبي.

وفي العدد لقاءات متنوعة مع المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح، ورجل الأعمال والتصنيع محمد النقي، ورئيس قسم الإعداد والإخراج في إدارة الإنتاج بتلفزيون الكويت عامر العامر، والإعلامية هايدي أبل، والكاتب عبدالوهاب الرفاعي، والمخترعة هبة الهزاع.