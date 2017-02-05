المركز يعمل وفق برنامج ثقافي سنوي

بناء قاعدة للمعلومات تكون عوناً للدارسين والباحثين عن طريق جمع الوثائق التاريخية سواء القديمة أو الحديثة





يعد مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أحد المراكز التي تعمل تحت مظلة جامعة الكويت، كمركز متخصص في الأبحاث والدراسات المتعلقة في الكويت ودول الخليج العربي والجزيرة العربية، ونظرا لما له من دور كبير في دراسة وتحليل الجوانب الاجتماعية والثقافية، والبحث في الاهتمامات البيئية لموارد الخليج الطبيعية وإثراء جانب البحث العلمي في جامعة الكويت.



التقينا بمدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د. محمد الرميحي والذي قام بتسليط الضوء على المركز وأهم ما يقوم به من أنشطة وفعاليات.

بداية ذكر د. الرميحي أن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أنشئ بناء على قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة، رقم (7) الصادر بتاريخ 29 مايو عام 1994 م، ويعد أحد مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في منطقة الخليج والجزيرة العربية، ثم صدر قرار رقم (41) بتاريخ 14سبتمبر 2011 عن وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة، بضم مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية إلى المركز ليمثل هيئة علمية جامعية، تعمل تحت مظلة جامعة الكويت، برئاسة نائب مدير الجامعة للأبحاث وتنظم أعمال المركز العلمية والمالية والإدارية لائحة داخلية، تشمل على (22) مادة وبحسب الهيكل التنظيمي الجديد فإن المركز يحتوي على عدد من الوحدات الإدارية والبحثية.

وأشار د. الرميحي الى أنه على الرغم من حداثة إنشاء المركز فإنه سجل انجازات متميزة، وحقق كثيرا من الأهداف التي كان يطمح إليها، ولم تقتصر أنشطته على المستوى المحلي، بل امتدت إلى المستويين الخليجي والعالمي، وتناولت مختلف المجالات العلمية، وتمثلت بإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاشية المغلقة، كما يقوم المركز بعملية الإشراف على الإصدارات العلمية مثل كتاب الوثائق السنوي، وسلسة الإصدارات الخاصة، وسلسلة الاستكتاب وسجل الأحداث الجارية لمنطقة الخليج والجزيرة العربية (دورية المركز)، بالإضافة إلى إعداد التقارير والبحوث والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، وملخصات الرسائل الجامعية (الماجستير والدكتوراه).

ويبين أن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية عمل وفق برنامج ثقافي سنوي يعد حسب اختصاصات المركز ويتنوع ما بين الإصدارات الخاصة، والاستكتاب والدراسات الاستراتيجية والتقارير، بالإضافة لدورية المركز التي تصدر أربعة أعداد بالسنة، كما يقوم بتنفيذ النشاط العلمي المتمثل في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية. كما يشرف المركز على إصدار ثمانية أنواع من الإصدارات.

وأضاف أنه علاوة على نشر البحوث والدراسات العلمية الجادة التي تعنى بالقضايا الخليجية في مختلف مجالاتها، أخذ مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية على عاتقه مبدأ «تجسير الفجوة بين المعرفة ومتخذي القرار» لذلك فهو يسعى لتحقيق عدة أهداف نذكر منها رصد الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها منطقة الخليج والجزيرة العربية في توجهاتها الإقليمية والعربية والإسلامية والعالمية، ومتابعة الأحداث الجارية في منطقة الخليج والجزيرة العربية بالتقصي والتحليل العلمي الدقيق، لخدمة الباحثين ومتخذي القرار، وأيضا الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية التي تعنى بمنطقة الخليج والجزيرة العربية، وعقد الندوات والمؤتمرات، واستعراض النتائج، ورفع التوصيات للجهات المعنية.

وأشار د. الرميحي إلى أن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية يهدف أيضا إلى بناء قاعدة للمعلومات تكون عونا للدارسين والباحثين عن طريق جمع الوثائق التاريخية سواء القديمة أو الحديثة ومختلف البيانات والمعلومات المتعلقة بمنطقة الخليج والجزيرة العربية، كما يهدف المركز إلى الإسهام في إثراء المكتبة العربية والخليجية بالدراسات والبحوث والمراجع التي تهتم بمجتمعات الخليج والجزيرة العربية بصورة شاملة بالإضافة إلى إجراء الدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة التي تستهدف تعرف معطيات البيئة والمصادر الطبيعية والمحيط الطبيعي لجغرافيا منطقة الخليج والجزيرة العربية.

وبين د. الرميحي أن المركز يسعى إلى توثيق الروابط وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص بالإضافة إلى خدمة المجتمع المدني في دول مجلس التعاون، مضيفا أن من أهداف المركز توسيع قاعدة المعلومات الخاصة بدول مجلس التعاون ودول الجوار والمحيط المشترك من خلال توثيق التعاون مع المراكز والجهات النظيرة.