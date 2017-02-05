قال تعالى: (أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) ـ المائدة: 32.

إن منطق وعقل الإنسان يتوقع رحيل الوالد قبل المولود من ذريته، يستمر الحزن بعد عام على رحيل ابنتي فاطمة ذات الـ 23 ربيعا تلك البنت اليافعة حديثة التخرج في كلية الحقوق جامعة الكويت حيث كانت في قمة الإنتاج والعطاء والجمال.

ان حب الإنسان لذريته لا يوصف، هذا الحب ليس عاطفيا ولا نفسيا وليس فقط حبا غريزيا، انما هو حب الروح لروح جزء منه، انه حب روحي يستمر مع استمرار وجود الأرواح حتى بعد فناء الأبدان، انه جد صعب وصف حزن والدين عندما تموت ابنتهما ذبحا ظلما وهي نائمة على يد خادمة البيت.

وبذلك يتكرر مشهد ذبح بنات الكويت اليافعات على يد خادمات البيت، فهناك تكرار في جنسية الجاني وتكرار في صغر عمر الضحية ليس فقط في بلدي ولكن لاحقا عرفت ان هذا التكرار حدث في دول مجلس التعاون الخليجي ايضا من قبل نفس جنسية الجاني، من المؤكد انه سيكون مفيدا انجاز الجهات الرسمية والأكاديمية احصائية للسنوات الخمس الماضية بقائمة الجناة الخدم قرين كل جنسية وقرين عمر كل ضحية ووقت كل جريمة واسلوب تنفيذ كل جريمة، احصائية هدفها الوقاية من تكرار مثل تلك الجنايات. وبعد عام أود ان أكرر امتناني وشكري لكل من شاركنا بعزائنا وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين ورئيس مجلس الأمة والأعضاء والوزراء والمحافظون ولكل شرائح المجتمع بالكويت، خاصة الاساتذة المحامين الاستاذ عبدالحميد الصراف والاستاذ لؤي الخرافي والاستاذ بشار النصار لتوليهم مشتركين متابعة قضية ذبح ابنتي فاطمة. ونكرر قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا له إلا الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فالحمد لله بالسراء والضراء، ان قلبي حزين لفقدك يا ابنتي فاطمة.

فاطمة يا لذكائك المتوقد

حزن والدك مستمر سرا وجهارا

فاطمة يا لجمالك الرائع

السلام عليك يا فاطمة ليلا ونهارا.

الأب محمد جابر العتيبي