415 قرضاً لبناء قسائم بمبلغ مقرر قدره 28.5 مليون دينار





قال بنك الائتمان الكويتي إن إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت للقروض العقارية وقروض المرأة والمنح عن شهر يناير الماضي بلغت 756 قرضا بقيمة 37.4 مليون دينار.



وأظهرت إحصائية متخصصة صادرة عن البنك أن تلك القروض تضمنت 415 قرضا لبناء قسائم بمبلغ مقرر قدره 28.5 مليون دينار ومنصرف بـ 15.6 مليون و65 قرضا لشراء بيوت بمبلغ مقرر قدره 4 ملايين دينار ومنصرف بـ 3.8 ملايين دينار.



وذكرت أن أعمال التوسعة والترميم للسكن الخاص تضمنت 7 قروض بقيمة مقررة بلغت 192 ألف دينار ومبلغ منصرف قدره 295 ألف دينار.

وبينت أن توسعة وترميم البيوت الحكومية شملت 126 قرضا بقيمة مقررة قدرها 3 ملايين دينار ومبلغ منصرف قدره 3.7 ملايين دينار في حين بلغ عدد قروض منح ذوي الإعاقة 143 قرضا بقيمة مقررة بلغت 1.2 مليون دينار.

وفيما يتعلق بقروض المحفظة، أشارت الإحصائية إلى أن عددها بلغ 20 قرضا بمبلغ مقرر قدره 181 ألف دينار، في حين بلغ المنصرف منها 276 ألف دينار توزعت على 16 قرضا للتوسعة والترميم بمبلغ مقرر 146 ألف دينار ومنصرف بـ 236 ألفا إضافة إلى 4 قروض للترميم بمبلغ مقرر بنحو 35.8 ألف دينار ومنصرف بـ 40 ألف دينار.



ويعتبر بنك الائتمان مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2007 ويتولى منح القروض الإسكانية للمواطنين إضافة إلى خدمات أخرى.