«كونا»: (البشتخته) صندوق الموسيقي الساحر كما عرفه الكويتيون في الماضي حيث كان الرجال يجتمعون حوله في أحد مقاهي «الفريج» ليطربوا على صوت عبدالله فضالة ومحمود الكويتي.

كلمة (بشتخته) اختلف الباحثون حول أصلها فمنهم من رجح أنها فارسية وتنقسم الى كلمتين (بيش ـ تخته) أي الخشبة الأمامية وهناك من رجح أنها من اصل هندي مع غلبة الرأي الأول غير أن (البشتخته) قديما كانت تجلب إلى دول الخليج من البصرة وبغداد والهند.

و(البشتخته) كما تسمى في الكويت و(البكم) في السعودية - مشتقة من كلمة pickup بالإنجليزية ـ أو (الحاكي) في بلاد الشام هو جهاز (الفونوغراف) الذي اخترعه العالم الأميركي توماس اديسون عام 1877 واشتق اسمه من اللغة اليونانية ومعناه «الكاتب الصوتي».

و(البشتخته) التي يعرفها أجدادنا حق المعرفة عبارة عن صندوق خشبي تدار به أسطوانات غنائية وبداخله ماكينة صغيرة تسمى (كوك) تلف بشكل دائري فتقوم بدورها في دفع القرص الأسطواني إلى الدوران فينبعث الصوت من البوق المثبت أعلى (البشتخته) وذلك نتيجة احتكاك الأبرة المثبتة على الأسطوانة.