خالد العرافة

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة رفعت أسماء 3 مرشحين لشغل مناصب شاغرة لوكلاء مساعدين في الوزارة لاعتمادهم من قبل مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار المراسيم بشأنهم.

وأضافت المصادر أن البلدية أيضا سترفع للخدمة المدنية عددا من الأسماء منهم مهندسون لتسكين 4 مناصب لنواب المدير العام بعد إحالة من كان يشغلها إلى التقاعد، متوقعة أن يتم البت في تلك الأسماء المرشحة خلال الأسابيع المقبلة بعد توافر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.

وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر أن مجلس الوزراء خلال اجتماع سابق أوصى عددا من الوزراء بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وبخاصة فيما يتعلق بالجانب المالي، والعمل على تقنين عمليات الصرف في بعض أبواب الميزانية بتلك الجهات.