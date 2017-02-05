قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، صباح يوم الخميس ،بتوزيع بطاقات دخول القرعة للدفعة الثالثة من القسائم الحكومية من الضاحية N4 بمشروع جنوب المطلاع والتي تشتمل على 295 قسيمة بمساحة 2400 م.

هذا وقد أعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناءً على أولوية طلبه الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 2010/10/25.

وكانت المؤسسة قد خصصت يومي الخميس والأحد الموافق2- 5 /2/2017 موعداً لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم جنوب المطلاع. أما توزيع بطاقات الإحتياط فقد حددت المؤسسة يوم الاثنين 6/2/2017 في تمام الساعة التاسعة صباحا موعداً لتوزيع بطاقات الإحتياط لدخول القرعة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة حددت يوم الأربعاء الموافق 2017/2/8 موعداً لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة.