أكد مسؤول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اليوم الأحد ، حرص الهيئة على فتح قنوات للتواصل مع سوق العمل بغية توفير فرص وظيفية لخريجيها في مؤسسات القطاع الخاص.

وقال مدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل في الهيئة، الدكتور طلال المسعد، في تصريح صحافي، إن (التطبيقي) حريصة أيضا على تشجيع الشباب الكويتيين على الانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص لاسيما أن نسبتهم في هذا القطاع لا تتجاوز 5 في المئة من إجمالي منتسبيه وفقا لإحصائيات ذات صلة.

وأوضح المسعد أن الإدارة ستقوم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الكويتية لتنظيم لقاءات تنويرية في كليات ومعاهد الهيئة ذات الصلة بالقطاع الصناعي يومي 21 و 22 فبراير الجاري بهدف تشجيع الطلبة وإرشادهم نحو المسارات الوظيفية المتاحة فضلا عن زيادة الوعي باحتياجات القطاع الصناعي ذات الصلة.

وأضاف أن اللقاء المزمع عقده في كلية الدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للاتصالات والملاحة يهدف أيضا إلى إطلاع منتسبي الهيئة على المزايا الوظيفية التي توفرها مؤسسات القطاع الخاص.