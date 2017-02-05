افتتح وزير الأشغال العامة، م.عبدالرحمن المطوع الجزء الثالث من تقاطعات طريق (جمال عبدالناصر) الذي يبلغ طوله أربعة كيلو مترات توصل بين منطقة غرناطة وطريق المطار من الجسور العلوية.

وقال الوزير المطوع في تصريح صحافي اليوم الأحد، على هامش الافتتاح، إن المشروع يحد من الاختناقات المرورية والازدحامات ويسهل الحركة على مرتادي الطريق، مشيرا إلى إمكانية أن يتنقل مرتادو الطريق إلى الأجزاء السفلية التي توصل بالمناطق.

ولفت إلى أن مشروع تطوير شارع (جمال عبدالناصر) يقوم على تحديث البنية التحية للعديد من الجهات الحكومية والتعليمية والصحية وغيرها الواقعة بالمناطق المحاذية للطريق.

وذكر أن هذا الافتتاح المرحلي الرئيسي بامتداد تسعة كيلومترات سيساهم في خدمة وتسهيل حركة الوصول والخروج من وإلى الجهات المذكورة من خلال الفصل بين المسارات المرورية المختلفة.

وبين أن المشروع يقوم على تحويل الشارع القائم إلى طريق سريع متعدد الأدوار يمتد بطول إجمالي يصل إلى 15 كيلومترا بين دوار بوابة الجهراء (دوار الشيراتون) وحتى شرق منطقة غرناطة شمال العاصمة.

وأشار إلى أن المشروع يتألف من طريق رئيسي علوي بطول 6ر8 كيلو متر على امتداد شارع (جمال

عبدالناصر) يتخلله ثلاثة تقاطعات يتألف كل منها من طبقتين إلى ثلاث طبقات مع عشرة كيلومترات من منحدرات الدخول والخروج.