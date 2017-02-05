سأدعو الحكومة لاطلاع المجلس على تطورات وتبعات "خور عبدالله" في جلسة سرية

سامح عبد الحفيظ

أكد رئيس مجلس الأمة ،مرزوق الغانم، أن أي استجواب يجب ألا يأخذ اكبر من حجمه الطبيعي وان التصويت على أي استجواب خاضع لتقدير النائب وفي بعض الأحيان يكون تصويتاً سياسياً لا علاقة له بمضمون الاستجواب .

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الرئيس الغانم تعليقا على التطورات السياسية الأخيرة التي أعقبت استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وقال الغانم " أجد لزاما كرئيس للمجلس إزاء ما يتردد مؤخرا عن وجود أزمة سياسية كبيرة أن أدعو الجميع إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات والأقاويل ،كما أدعو الأطراف المختلفة إلى التهدئة وتحمل المسؤولية.. فنحن نمر بمرحلة دقيقة على المستويين الوطني والإقليمي " .

وأضاف الغانم" أؤكد أن الغالبية الساحقة من نواب المجلس تريد التهدئة والسير قدما نحو الإنجاز "، مستدركا " نعم ، هناك بعض الأطراف لا تريد الإنجاز والعمل بهدوء وتوافق ، وهم قلة مكشوفة ومعروفة".

وأكد الغانم بهذا الصدد أنه لا يرى وجود أي أزمة حقيقية "وأنا على ثقة تامة بأن الأجواء الإيجابية ومناخ التعاون والاتساق سيعود كما كان قبل الاستجواب " .

وعلى صعيد آخر أعلن الغانم انه سيدعو الحكومة إلى اطلاع المجلس على آخر تطورات وتبعات ما يثار حول مسألة ( خور عبدالله ) في جلسة سرية .