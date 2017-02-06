أصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود قرارا صباح امس بوقف ثلاثة من القياديين في المجلس الوطني عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وهم الأمين العام للمجلس الوطني م.علي اليوحة، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي، الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش.

وقوبل القرار بموجة استياء من بعض النواب وعدد كبير من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين القرار بغير المنطقي، خاصة وأن المسؤولين الثلاثة الموقوفين هم من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، والحرص على العمل بكل مثابرة وجهد لصالح الكويت والحركة الثقافية والفنية.

من جهته، أكد النائب راكان النصف انه يرفض القرار، محذرا من أن يكون ذلك مقابل تسوية للتراجع عن طرح الثقة أو القبول بتدوير الوزير.

يذكر أنه تم تكليف مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل بالاضافة إلى عمله القيام بأعمال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمدة ثلاثة شهور.