محمد راتب

اكد رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية د. ياسين الفارسي ان السنة المالية 2015-2016 شهدت زيادة في حجم المبيعات بلغت مليونا وستمائة وستة دنانير حيث بلغت المبيعات 14 مليونا وخمسمائة وثمانية وثلاثين الف دينار بينما كانت في العام السابق 13 مليونا وخمسمائة وثمانية وثلاثين الف دينار على الرغم من وجود اسواق تنافسية ذات مساحات واسعة ووفرة منتجات متنوعة في منطقة الزهراء، واشار الفارسي في تصريح له الى ان ارباح المتاجرة قد بلغت مليونا و266 الف دينار كما بلغ عائد المشتريات للمساهمين 819 الف دينار، وقال ان هناك العديد من المهرجانات التسويقية غير المسبوقة التي استقطبت المساهمين وغيرها من المناطق الاخرى حيث حققت نجاحات ملموسة ومن هذه المهرجانات على سبيل المثال مهرجان المنتجات السعودية والتمور ومهرجان المنتجات الأميركية بالاضافة الى مهرجان القرطاسية ولوازم البر.

واشار الفارسي الى ان هذه الحقائق والارقام ذات دلالة واضحة على تميز العمل التسويقي ونجاح جميع اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة والقيام بواجبها على أكمل وجه كما يؤكد نتاج التنسيق والتعاون بين جميع اعضاء المجلس كل في موقعه واوضح الفارسي ان قرب الانتهاء من بناء فروع الخدمات دلالة واضحة على السعي الدؤوب لتحقيق المزيد من المكتسبات لمساهمي جمعية الزهراء التعاونية مشيرا الى ان تلك المكتسبات يجب الحفاظ عليها وتنميتها حتى تظل الجمعية رائدة في مجال العمل التعاوني.

وأكد الفارسي ان مجلس الادارة يعمل جاهدا للحفاظ على هذه المكتسبات التي تحققت على ايدي مجلس الادارة المتعاقبة ويضع تحت عينيه تحقيق المزيد من تلك النجاحات على كل الأصعدة مشيرا الى ان الهدف واحد وهو زيادة حجم المبيعات لتحقيق المزيد من الارباح وتوفير جميع انواع السلع باسعار تنافسية حتى يتخير المستهلك ما يروق له من المعروضات، وذكر الفارسي ان هناك برنامج عمل متكاملا لايجاد فوائض مالية تسهم في انجاز العديد من المشاريع التنموية والخدمية التي تخدم المساهمين لان (الزهراوي غير)، ويستحق المزيد من التميز شكلا ومضمونا.