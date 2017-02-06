محمد راتب

افتتح رئيس جمعية السلام التعاونية المعين د.متعب العتيبي مهرجان العودة للمدارس في ميزانين سوق السلام المركزي وذلك بحضور الرئيس المعين د.متعب محمد العتيبي، ونائب الرئيس مبارك الشقاث، ورئيس لجنة الخدمة الاجتماعية علي مبارك الشطي، ورئيس لجنة المشتريات خالد ضاوي العتيبي، ومقرر اللجنة المالية والإدارية مشعل العنزي، وموظفي الادارة التنفيذية.

وأكد العتيبي أن تنظيم المهرجان يأتي انطلاقا من دعم العملية التربوية وبالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة، حيث تم اختيار الماركات العالمية ذات الجودة العالية، كما يتضمن تشكيلة واسعة من المستلزمات المدرسية لجميع المراحل من الطلبة والمعلمين.

وأضاف العتيبي أن مجلس الإدارة حريص على تسخير كافة الإمكانيات التي تصب في مصلحة المساهمين، وذلك انطلاقا من الثقة الممنوحة لنا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية خاصة الوزيرة هند الصبيح، حيث سنعمل بروح الفريق الواحد عبر تنفيذ استراتيجية خدماتية غير ربحية يكون فيها المستفيد المستهلك والمساهم.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة المشتريات خالد ضاوي العتيبي أن أسعار المستلزمات المدرسية الشاملة في مهرجان العودة للمدارس تصل إلى التكلفة، لتخدم أهالي المنطقة، ومن أجل مكافحة غلاء الأسعار.

واشار العتيبي الى أنه ستستمر الجمعية في تقديم الأفضل دائما في المهرجانات التسويقية على مستوى التعاونيات، مبينا أنه سيتم افتتاح مهرجان تسويقي ضخم من ناحية اختيار اصناف سريعة الدوران وأسعارها التي ستكون مفاجأة لأهالي المنطقة.