دعوة الجماهير لزيارة المعرض والاضطلاع على جهود الوزارة لتأمين خدمتي الكهرباء والماء

دارين العلي

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري إن الوزارة حريصة على إتمام عمليات الصيانة لجميع مرافقها في وقتها المحدد قبل حلول موسم الصيف حتى تكون شبكتي الكهرباء والماء جاهزتين لفترة الذروة.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق معرض مشاريع وزارة الكهرباء والماء للتعرف على أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة في مختلف قطاعاتها، بحضور وكيل الوزارة وعدد من الوكلاء المساعدين صباح أمس.

وأضاف بوشهري «أن هذا المعرض الذي يقام لأول مرة ويتضمن 85 مشروعا بعضها تم تنفيذه والبعض الآخر جار تنفيذه يأتي تزامنا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، مبينا ان جميع الأعمال الخاصة بالمعرض تم تنفيذها داخل المشاغل الرئيسية التابعة للوزارة، وهذا يدل على ان الكويتيين العاملين مبدعون ويمتلكون فن الإبداع والمهارة».

وأوضح أن المعرض مقرر له أن يستمر لمدة أسبوع والدعوة مفتوحة للجميع لزيارة المعرض للاطلاع على الجهد المبذول في تأمين خدمات الكهرباء والماء، لافتا إلى أن الجهد الذي يبذل كبير جدا لتأمين استمرار وصول خدمات الوزارة للمستهلكين وفي مقابل ذلك هناك زهد في تعرفة الاستهلاك، لافتا إلى ان المعرض يرسخ لفكرة ترشيد الكهرباء والماء.

وشكر بوشهري حضور الوزير ورعايته للمعرض، مثنيا على جهود رئيس اللجنة المنظمة الوكيل المساعد لمشاريع المياه م.حمود الروضان وجميع الموظفين الذين شاركوا في نجاح هذا المعرض.

من جهته، قال الوكيل المساعد لمشاريع المياه م.حمود الروضان: ان هذا المعرض الذي يتضمن مشاريع نفذتها الوزارة خلال السنوات الخمس الفائتة يوضح المراحل التي تقوم بها الوزارة منذ انتاج الكهرباء والماء من محطات التوليد وتقطير المياه وصولا إلى المستهلك.

وأضاف الروضان «بفضل هذه المشاريع توسعت الوزارة في تزويد المدن الجديدة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية السكنية بالكهرباء والماء، مشيرا إلى حرص الوزارة على تأمين واستمرار خدماتها لكافة المستهلكين».