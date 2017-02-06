ليلى الشافعي

قدمت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مساعدات إغاثية عاجلة للنازحين السوريين في عرسال والتي شملت طرودا غذائية ووقودا للتدفئة، واستفاد منها أكثر من 600 أسرة سورية نازحة، حيث تم تسليم كل أسرة 60 ليترا من الديزل للتدفئة، بالإضافة إلى تقديم مستلزمات طبية لمستشفى الرحمة العالمية في عرسال.

ووصف رئيس مكتب سورية في الرحمة العالمية وليد السويلم الوضع في عرسال بالمؤلم، مشيرا إلى أن عاصفة ثلجية قوية ضربت لبنان على مدار الأيام الماضية وصلت سماكة الثلوج في بعض مناطق عرسال إلى المتر، ثم تبعتها موجة صقيع حادة جدا، ما ساهم في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وقطع الطرقات ما ساهم بزيادة معاناة اللاجئين.

وتابع: يعاني أكثر من 70 ألف لاجئ من هذه العاصفة الثالثة التي تضرب مخيماتهم في عرسال خلال الشتاء الجاري، وتعتبر الأخطر بسبب سماكة الثلوج واهتراء الخيام وتمزقها وعدم القدرة على تدفئتها، مشددا على حرص الرحمة العالمية على تفقد المناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب تدخلا عاجلا مع حلول موسم الشتاء وسوء الظروف المناخية، ما يزيد من معاناة النازحين واللاجئين السوريين خاصة الأطفال والنساء.

وأضاف السويلم أن أهداف المساعدات والتي تقدمها الرحمة العالمية تتمثل في تلبية حاجات الشتاء الإغاثية الملحة للمدن والأرياف المحاصرة والمنكوبة، وتسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها الشعب السوري، وتفعيل وتنسيق الجهود مع منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات إنسانية وإغاثية.