مجلس الوزراء يعتمد اليوم ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة

1.58 مليار دينار أرباح «التأمينات» و479 مليوناً أرباح مؤسسة البترول

مريم بندق

يرأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي للمجلس اليوم.

وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة المستمرة في عملها ستحسم موقفها بشأن حضور جلسة الأربعاء المقبل وأنه لا مؤشرات لحل مجلس الأمة، موضحة أن التنسيق مع النواب جار على مدار الساعة لإيصال الرسالة الحقيقية لهم بأن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لم يدخر وسعا في حل قضية إيقاف الرياضة، وأن بعض المعلومات المتداولة، عنه خاطئة وأن استمرار الحمود يسهم في معالجة القضية بشكل أفضل كثيرا من تكليف وزير جديد غيره.



واستطردت المصادر قائلة: نأمل اقتناع النواب بالحقائق المعروضة لهم وفي هذه الحالة ستحضر الحكومة الجلسة لتجديد الثقة بالوزير. وأضافت: أما إذا لم يتم ذلك فالبديل هو قبول استقالة وزير الإعلام، موضحة أن اللجوء إلى تدويره لم يحسم حتى الآن.

هذا، ويعتمد مجلس الوزراء اليوم ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة حيث تبلغ زيادة الإيرادات في ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1.58 مليار دينار بحسب الجدول المنشور (صفحة ٦)، أما مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فتقدر الأرباح لديها بمبلغ 478 مليونا و661 ألف دينار وتوزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 حسب الجدول المنشور.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، ويبلغ اجمالي إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 2016 /2017 ما مقداره 4 مليارات و624 مليونا و316 الف دينار، وفي 2017 /2018 ما مقداره 4 مليارات و562 مليونا و161 ألف دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات مليارين و777 مليونا و788 الف دينار في ميزانية 2016 /2017، وما مقداره مليارين و975 مليونا و793 الف دينار في ميزانية 2017 /2018.

وكانت إيرادات صندوق التأمين التكميلي الأعلى بمبلغ مليار و13 مليونا و673 الفا وذلك في ميزانية 2017/2018 بزيادة عن ميزانية 2016 /2017 البالغة 934 مليونا و142 ألف دينار.

وبلغت قيمة بند الرواتب والمكافآت وما في حكمها بميزانية 2016 /2017 ما مقداره 42 مليونا و559 الف دينار و43 مليونا و731 الف دينار في ميزانية 2017 /2018. وبلغت تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية والمخصصات مليارين و694 مليونا و857 الف دينار بميزانية 2016 /2017 ومليارين و888 مليونا و20 الفا بميزانية 2017 /2018.

من جهة ثانية، بلغت أرباح المؤسسة العامة للبترول وشركاتها التابعة 478 مليون دينار، وبلغ اجمالي الايرادات في ميزانية 2016 /2017 ما مقداره 13 مليارا و47 مليونا و300 الف دينار، وفي 2017 /2018 بلغ الاجمالي 16 مليارا و490 مليونا و64 الف دينار بزيادة نحو 3.5 مليارات دينار، وبلغ اجمالي المصروفات 12 مليارا و628 مليونا و757 الف دينار بميزانية 2016 /2017، وفي ميزانية 2017 /2018 بلغ اجمالي المصروفات 16 مليارا و11 مليونا و403 آلاف دينار بزيادة نحو 3.33 مليارات دينار.