محمد راتب

أكد رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان أن من الإنصاف القول إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طبقت القانون بشكل متكامل بشأن العمل النقابي الكويتي وساهمت وما زالت تساهم في إنقاذه من الاحتكار والسيطرة لفئة معينة دون غيرها من العاملين في الدولة وبخاصة في الاتحاد العام لعمال الكويت، وهو امر محمود ويشهد به القاصي والداني خصوصا في الأوساط النقابية.

وأوضح الحجيلان في تصريح صحافي ان الوزيرة هند الصبيح تبنت قانون تنظيم العمل النقابي الذي سيصدر بتعاون المخلصين وسيكسر الاحتكار في جميع قطاعات الدولة، لافتا إلى أن الصبيح التي لم يسبقها احد في تبني مثل هذا القانون الذي سينظم العمل النقابي في البلاد وبإشراف القضاء لمزيد من الشفافية هو خير دليل على حرص الوزيرة الصبيح على تطبيق القانون على الجميع.

مشيرا الى ان الصبيح كسرت ظاهرة احتكار العمل النقابي التي كانت السمة السائدة في الكويت منذ بداية التسعينيات بإقرار إصلاحات نقابية حقيقية وتبني اقتراحاتنا في الحركة الشعبية الوطنية في تشريع قانون تنظيم العمل النقابي وتعزيز مشاركة النقابات في الاتحاد العام لعمال الكويت لكي يشمل جميع النقابات وليس فقط 16 نقابة اسوة بمختلف الدول العربية في جمهورية مصر العربية وتونس والمغرب الى جانب مختلف دول العالم المتقدم التي تحرص على حرية العمل النقابي وشموليته بحيث يشمل الجميع.

وتطرق الحجيلان إلى النقابات المحتكرة التي دامت منذ اكثر من 15 عاما ولم تشهد أي انتخابات فضلا عن قلة عدد منتسبيها بالإضافة الى ان الكثير من الموظفين أعضاء هذه النقابات رفعوا شكاوى كثيرة الى القوى العاملة ضد هذه النقابات كما ان حل هذه النقابات تم عن طريق الجمعيات العمومية ولم تتدخل الوزيرة في حلها.

وأشار الى أن لائحة تنظيم العمل النقابي التي صدرت مؤخرا من ابرز دلائل الإصلاح في العمل النقابي فضلا عن تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل النقابي والحرية النقابية مطالبا بسرعة إقرار قانون تنظيم العمل النقابي باشراف القضاء اسوة بالدول الديموقراطية، مشيدا في هذا الصدد بموافقة الصبيح على الاخذ باقتراحات الحركة الشعبية الوطنية بخصوص القانون الجديد، مؤكدا ان الحركة الشعبية الوطنية تدعم الوزيرة الإصلاحية هند الصبيح، مشددا على ان أي اتهامات موجهة لها بشأن العمل النقابي هي اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.