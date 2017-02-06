تشارك لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء في أعمال الدورة الـ 36 للجنة المرأة العربية المعنية بدراسة ومتابعة أوضاع المرأة في الوطن العربي التي تنطلق في البحرين اليوم وتستمر يومين.

وقالت اللجنة في بيان صحافي امس انها ستشارك أيضا في الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، مضيفة أن الاجتماعين تستضيفهما العاصمة البحرينية برعاية جامعة الدول العربية ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة في البحرين الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

ولفتت اللجنة إلى أن رئيسة لجنة شؤون المرأة الشيخة لطيفة الفهد تلقت دعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط للمشاركة في الدورة الـ 36 للجنة المرأة العربية التي تناقش تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي وتعزيز دورها خصوصا في مجالات التنمية ومكافحة الإرهاب والمشاركة السياسية ومناهضة العنف.

وأكدت الفهد أهمية مشاركة الكويت في هذه الاجتماعات التي تهدف إلى إعلاء مكانة المرأة العربية إضافة إلى توحيد رؤى الدول العربية والاتفاق على موقف عربي خلال الدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك خلال شهر مارس المقبل.

وأشارت إلى الدور المحوري الكبير الذي تقوم به لجنة شؤون المرأة خلال الفعاليات السنوية التي تقيمها لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة باعتبارها أحد الأعضاء الرئيسيين عن منطقة الشرق الأوسط والفاعلين في هذه الاجتماعات التي تعد أكبر فعالية تختص بالمرأة في العالم.

ويمثل الكويت في الاجتماعين وفد رفيع المستوى من لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء يضم كلا من المستشارة هدى الشايجي والمستشار يحيى الخطيب والمستشار علي الريس.

ومن المقرر أن تشارك في اجتماعات المنامة وفود نسائية من المنظمات والجمعيات المعنية بالمرأة في الدول العربية إضافة إلى مسؤولين وممثلين عن المؤسسات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية.