ادى 16 باحثا قانونيا من العاملين في إدارة التوثيق بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أمس اليمين القانونية أمام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب، وذلك تمهيدا لتوليهم مهام التوثيق، بحضور وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع والوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق فيصل الخميس، ومدير إدارة التوثيق طارق العصفور.

وحث العزب الموثقين الجدد على التفاني في عملهم ومواصلة التأهيل واكتساب المزيد من الخبرات والتمسك بالأمانة الملقاة على عاتقهم، داعيا إياهم الى المراقبة الذاتية في حسن أدائهم لوظائفهم وحسن التعامل مع المراجعين.

وبدوره حض السريع الموثقين الجدد على تنمية مهاراتهم والاستفادة من دراستهم القانونية في تطوير أداء عملهم.

والموثقون الجدد هم روان الرشيدان وايمان الحسيني وأمل الغضوري وضاري الشمري وهديل الحربي وعبدالرحمن الحسيني وزينب غلوم ومشعل المشعل وشهد العتيبي وعبدالله العبدالوهاب ومروة الحساوي وسارة الخالدي وريم السميري ونور السهلي وفاطمة البصيري وأماني منيف.