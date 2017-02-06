أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أمس حملة«الكويت..الخير حافظها» عبر وسائل الاعلام المختلفة، وذلك في اطار مشاركتها بالاحتفالات الوطنية، وسعيها الدائم لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وحب الوطن.

وقال رئيس الهيئة الخيرية المستشار بالديوان الأميري د.عبدالله المعتوق في تصريح صحافي ان هذه الحملة تأتي في اطار انطلاقتها الجديدة خلال العام الحالي وتهدف إلى إبراز قيمة الوطن وأهمية الذود عنه والمحافظة عليه وتعزيز أمنه واستقراره من خلال تعظيم قيم العطاء والبذل والإنفاق ومساعدة الفقراء والمحتاجين انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».

وأكد المعتوق أن الله سبحانه وتعالى حفظ الكويت وحماها بفضل حب أهلها للعمل الخيري وتسابقهم في اخراج الزكوات والصدقات للمحتاجين والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم، لافتا الى ان الهيئة الخيرية تعمل في عشرات الدول حول العالم وتقدم المساعدات باسم الكويت والشعب الكويتي المعطاء، موضحا انها تتلقى يوميا وعقب كل حملة سيلا من الأدعية وعبارات الثناء والشكر للكويت وأميرها وحكومتها وشعبها، الذين لم يدخروا وسعا في مساندة أصحاب الحاجات في أوقات المحن والشدائد.

وأشار الى ان الهيئة تقدم خدماتها الإنسانية للمحتاجين من دون تمييز على أساس العرق واللون والجنس كواحدة من كبريات المؤسسات الإنسانية في العالم، لافتا الى إن الحملة انطلقت عبر القنوات الفضائية، والصحافة اليومية، وبرامج الاذاعة، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمطبوعات المختلفة، وفروع الهيئة المنتشرة في مختلف محافظات الكويت وغيرها.

واستذكر بالعرفان ودعوات الرحمة والمغفرة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الذي أصدر مرسوما أميريا بإنشائها عام 1986، استجابة لثلة من رجالات وعلماء الكويت والعالم الإسلامي بإنشاء هذا الصرح الإنساني بهدف مواجهة الحاجات المتزايدة للمجتمعات الفقيرة، في ظل ارتفاع معدلات المرض والفقر والأمية والبطالة وتعثر جهود التنمية، معربا عن تقديره العميق لصاحب السمو الامير لدعم سموه الكبير لجهود الهيئة وأنشطتها في الحقل الإنساني.