عادل الشنان

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف عن اتخاذ البنك عدة خطوات منذ 3 سنوات للتطوير والتقدم وتمويل الذات بتوجيهات مباشرة من مجلس الوزراء عبر ميكنة عمل بنك الائتمان ومنح القروض أونلاين عبر الحكومة الإلكترونية، والاهم هو الوصول للتمويل الذاتي لبنك الائتمان والتخفيف عن ميزانية الدولة تدريجيا وصولا للابتعاد عنها نهائيا وذلك عبر دراسة مستفيضة يعكف عليها البنك حاليا وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا خلال الأشهر المقبلة.

وقال المضف ان الحكومة تحرص كل الحرص على تنفيذ جميع المشاريع المدرجة في خطة الدولة إلا ان اي مصاريف إضافية على المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية تتحملها هي دون اللجوء الى ميزانية الدولة لذلك عليها ايجاد موارد افضل لتمويل ذاتها وأن تحرص على تنويع مصادر الدخل حسب التوصية الحكومية من قبل مجلس الوزراء.