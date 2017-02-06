أكد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي أن عدد الجهات الحكومية التي استفادت من مشروع التراسل الإلكتروني وصل حتى الآن 72 جهة حكومية وجهاتها الفرعية التي يبلغ عددها 213 جهة.

وقالت نائبة المدير العام لقطاع المشروعات الوطنية بالجهاز ماجدة النقيب في تصريح صحافي إنه يجري حاليا التنسيق مع بقية الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية (شبكة الكويت للمعلومات) للاستفادة من مشروع التراسل الإلكتروني الذي يعد أحد مشروعات منظومة الحكومة الإلكترونية بالكويت.

وأضافت أن المشروع يساهم في تقليص الدورة الزمنية للمراسلات الحكومية بنسبة 98% فضلا عن توفير أقصى درجات المرونة والسرية في تبادل المراسلات الحكومية إلكترونيا كبديل عن التراسل اليدوي.

وأشارت إلى أن المشروع يسهم في رفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي والعمل على اتاحة البيانات والمعلومات لدعم اتخاذ القرار على المستويات القيادية كافة.

وذكرت ان تعميم التراسل الالكتروني بين الجهات الحكومية وايقاف التراسل اليدوي بدأ اعتبارا من أول يناير الماضي وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 412 لعام 2014 الذي يقضي في أحد بنوده بالبدء في استخدام التراسل الالكتروني بين الجهات الحكومية (جي 2 جي).

وبينت أنه تم تكليف (تكنولوجيا المعلومات) حينها بعد صدور القرار بالبدء في وضع آليات وتحديد الاحتياجات وبدء التنفيذ الفعلي مع الجهات الحكومية المرتبطة بشبكة الكويت للمعلومات.