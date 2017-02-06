قام الفريق الميداني بجمعية الهلال الأحمر بتسيير 15 شاحنة مساعدات انسانية من بلدة (الريحانية) بمدينة (هاطاي) جنوبي تركيا الى الشعب السوري في الداخل.

وقال منسق ادارة الشباب والمتطوعين بالجمعية ورئيس الفريق شملان فخرو في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المساعدات الإغاثية تضمنت عشرة آلاف سلة أطفال وعشرة آلاف سلة نظافة.

وأضاف المساعدات سيتم توزيعها على النازحين السوريين في مخيمات (الكرامة) و(أطمة) و(كونة) التي تعد من المخيمات التي انشئت حديثا للنازحين من شرق مدينة حلب الى ريف ادلب.

وأشار الى ان المساعدات تأتي ضمن اتفاقية تعاون بين جمعية الهلال الأحمر الكويتية ومؤسسة الإغاثة الانسانية التركية، معربا عن شكره للمؤسسة التركية وللمسؤولين الاتراك على جهودهم في تسهيل مهمة الفريق الميداني الكويتي وتقديم الدعم للاجئين السوريين في الداخل السوري وفي تركيا.

كما قام قام الفريق الميداني بجمعية الهلال الأحمر بزيارة دار (الكرخان) للأيتام التي ترعى أطفال اللاجئين السوريين في بلدة (الريحانية) بمدينة (هاطاي) جنوبي تركيا.

وقال منسق إدارة الشباب والمتطوعين بالجمعية ورئيس الفريق شملان فخرو في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الفريق وزع خلال الزيارة حصص نظافة وأخرى خاصة للأطفال على بعض الأسر السورية اللاجئة في (الريحانية).

وأكد فخرو حرص الهلال الأحمر الكويتي على تقديم الرعاية والعلاج وتبني مشاريع تدعم دور الايتام في دول الجوار ضمن برامجه الاغاثية الخاصة باللاجئين السوريين.

وأوضح ان الجمعية قامت بدعم جمعية (الشام) لرعاية وكفالة الأيتام في مدينة (غازي عنتاب) جنوب شرقي تركيا والتي تقوم برعاية 300 طفل سوري يتيم.

وذكر ان البرنامج تضمن إيواء عائلات الأيتام وتعليمهم وتقديم التدريب المهني لليتيمات حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهن وتحويلهن من الاحتياج إلى الانتاج.

وشدد على أهمية استهداف فئة الأيتام الذين فقدوا أحد الأبوين أو كليهما ضمن أنشطة هيئات الاغاثة الخيرية الكويتية حتى يتمكن الأطفال من العودة للانخراط في المجتمع ويصبحوا عناصر فعالة.