يستضيف ديوان المحاسبة الاجتماع العاشر للجنة البيئة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) خلال الفترة من 12 ـ 13 فبراير 2017 وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتدقيق البيئي.

ويمثل الديوان في الاجتماع كل من مدير وحدة رقابة الأداء عادل الكوت رئيسا وعضوية كل من مراقب إدارة المنظمات الدولية سلمى العيسى وكبير مدققين سلطان العتيبي ومدقق أول عبدالعزيز القطامي ومدقق مشارك مبارك السبيعي من وحدة رقابة الأداء.

وقال رئيس الفريق عادل الكوت إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة محاور على رأسها مناقشة القرار الخاص بتحويل فريق عمل البيئة في المنظمة العربية إلى لجنة البيئة وتعديل واعتماد اللائحة التنظيمية للجنة.

وأضاف الكوت أن جدول الأعمال يتضمن استعراض واعتماد خطة عمل لجنة البيئة للعام 2016 ـ 2018 والتي تناقش دور أجهزة الرقابة العليا في الرقابة على الآثار البيئية للمخلفات الصناعية السائلة ومقارنة القوانين البيئية في الدول العربية (القوانين، اللوائح، القرارات) ذات العلاقة بالبيئة.

وأوضح الكوت أن الاجتماع سيناقش دور أجهزة الرقابة العليا في الرقابة على الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والرقابة على تأثير أبراج الاتصالات على البيئة والانسان بالإضافة إلى إعداد دليل إجرائي للتدقيق البيئي. ومن المقرر أن يطرح الاجتماع دور الأجهزة في الرقابة على الشريط الساحلي والرقابة على المحميات الطبيعية كما سيتطرق الى اعتماد برامج تدريبية في الشأن البيئي حول موضوعات الطاقة والمعايير البيئية وإدارة النفايات الطبية.

جدير بالذكر أن الكويت تترأس لجنة البيئة في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) وعضوية كل من العراق وعمان ومصر والأردن وفلسطين وتونس واليمن وموريتانيا.