كريم طارق

اعلنت الناطق الرسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عفيفة أكبر عن حل مبرتين اجتماعيتين بعد مخالفة اللوائح وعدم الالتزام بها.

وقالت اكبر في تصريح صحافي ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح اصدرت قرارين بحل مبرة سنبلة الخير وحل مبرة جلوي العتيبي.

ولفتت الى ان اجمالي عدد المبرات التي تم حلها حتى الان بلغ ١٦ مبرة خيرية ليصل اجمالي عدد المبرات التي تعمل حاليا ٨٨ مبرة خيرية فقط.

واضافت ان الوزارة والادارات المختصة تتابع اعمال المبرات ليتم مخالفة غير الملتزمة باللوائح منها، لافتة الى أنه لن يتم التهاون في المخالفات من اجل تطوير العمل الخيري.