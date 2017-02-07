«الداخلية»: فتح تحقيق لمعرفة ملابسات اندلاع الحريق للحيلولة دون تكراره





قال رئيس الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري ورئيس اللجنة التنفيذية لإنشاء وإدارة المراكز الثقافية التابعة للديوان الأميري عبدالعزيز اسحق: إنه وبحمد من الله قد تمت السيطرة على الحريق الجزئي الذي اندلع صباح أمس في سطح مبنى المؤتمرات التابع لمركز جابر الأحمد الثقافي.



وذكر اسحق ان فرق الإطفاء وصلت مباشرة إلى موقع الحريق لحظة البلاغ، وتمت السيطرة الكاملة عليه خلال فترة بسيطة، وكان الحريق قد نتج بسبب أعمال الصيانة والتركيبات الخارجية للمبنى من قبل العمال المكلفين بتلك المهام، مضيفا انه تم اتباع خطة الإخلاء الخاصة بالطوارئ، حيث تم إخلاء المبنى بالكامل من جميع المتواجدين وبالسرعة القصوى، ولم يكن هناك أي خسائر بشرية أو إصابات، حيث اقتصرت فقط على بعض الأضرار المادية المحدودة.

وأوضح ان الكسوة الخارجية للمبنى والمصنوعة من مادة التيتانيوم قد ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الحريق الخارجي وحصره بمنطقة صغيرة فوق سطح المبنى، متقدما بالشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية على سرعة التجاوب والمساهمة في التعامل مع هذا الحادث، ونخص بالشكر رجال الإدارة العامة للاطفاء على قدرتهم الفائقة في إخماد الحريق خلال فترة وجيزة.

وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا صباح امس يفيد باندلاع حريق في احد المباني التابعة لمركز جابر الاحمد الثقافي.

وذكرت الادارة ان فرق الإطفاء توجهت للتعامل مع الحادث من مراكز المدينة والشويخ الصناعية والعارضية والانقاذ الفني والعمليات والاسناد.

بدورها، قالت ادارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية ان الحريق نشب في الكسوة الخارجية لأحد مباني المركز الذي يتكون من مكاتب وقاعة للسينما تقع في السرداب.

وأضافت أن المبنى لم يتأثر من الحريق كونه محدودا.

مؤكدة أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة الملابسات التي أدت إلى اندلاع الحريق للحيلولة دون تكراره.